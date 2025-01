сегодня



ROGER WATERS готовит бокс-сет



ROGER WATERS 14 марта выпустит бокс-сет "The Dark Side Of The Moon Redux", в который войдет специальный концертный диск, основой для которого стали концерты восьмого и девятого октября 2023 года в London Palladium. В бокс-сет войдут:



* "The Dark Side Of The Moon Redux" on gold vinyl (2LP),CD, Blu-ray: Dolby Atmos Mix, 96/24 Audio.



* "The Dark Side Of The Moon Redux Live" on gold vinyl, CD, Blu-ray, 96/24 Audio



* Roger Waters track-by-track video interview on Blu-ray



* Four 4 x 10-inch vinyl from the original "Redux" album cut at 45 RPM for "Money", "Time", "Speak To Me"/"Breathe" and "Us And Them", each with an artwork etched B-side.



* A 40-page commemorative book of photographs from the making of the album, rehearsals, and Roger Waters "Redux" live at the London Palladium.



* Initial box set orders from the official store include a signed print by Roger Waters



Трек-лист:



01. Speak To Me

02. Breathe

03. On The Run

04. Time

05. Great Gig In The Sky

06. Money

07. Us And Them

08. Any Colour You Like

09. Brain Damage

10. Eclipse



"The Dark Side Of The Moon Redux" box set credits:



Roger Waters: Vocals

Gus Seyffert: Bass, Synth, Backing Vocals

Joey Waronker: Drums, Percussion

Jonathan Wilson: Guitars, Synth

Johnny Shepherd: Organ, Vocals

Via Mardot: Theremin, Vocals

Azniv Korkejian: Vocals, Percussion

Jon Carin: Keyboards, Lap Steel, Synths, Organ, Vocals

Robert Walter: Piano, Harpsichord, Synths

Gabe Noel: Strings

Gabe Noel: String Arrangements



Recorded live at The London Palladium

Produced by Gus Seyffert and Roger Waters

Mixed by Sean Sullivan, Darrell Thorpe, Roger Waters and Gus Seyffert

Mastered by Dave Cooley, Elysian Masters

Art direction and design: Sean Evans

Photography: Kate Izor







+0 -0



просмотров: 197