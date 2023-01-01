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Nonpoint

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Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»



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Elias Soriano в рамках визита на 96.7 KCAL-FM рассказал о том, какая песня METALLICA его зацепила по полной программе:

«Это невероятно. Я знаю, что, возможно, получу за это много критики, но когда я только начинал свой путь в индустрии и впервые встретил Robb [Rivera, барабанщик NONPOINT], я был скорее хип-хоп пареньком и рос в Южной Флориде. Поэтому рок-музыки я слушал не так уж много. Это был классический рок, я рос с классическим роком в доме у родителей - слушал такие вещи, как JOURNEY, KANSAS, BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN и подобные группы, и это была, знаете ли, та эпоха, когда большие бренды и большие группы владели своими территориями, как никто другой. Поэтому, когда речь зашла о том, что можно считать более новым роком, появилась METALLICA... Я по-настоящему проникся METALLICA лишь в конце периода '...And Justice For All' и в период выхода "Black Album", потому что они не были в поле моего зрения. По какой-то причине, в эпоху MTV, когда вышел "The Unforgiven", и я просто помню, как этот клип настолько сильно зацепил меня, что я просто смотрел и думал: "Что, черт возьми, здесь происходит, чувак? Это жуткое видео". И затем, затем я двинулся вспять. Так я открыл для себя METALLICA. Так что, если бы я отдавал должное, то должен был бы сказать, что "The Unforgiven" - это та песня, которая действительно заставила меня сказать: "Эй, парнишка, похоже у тебя на горизонте новое домашнее задание"».




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