23 авг 2021



Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию



Elias Soriano рассказал о VIP-встречах с фанатами в рамках будущего тура:



«Я нервничаю из-за того, что происходит с COVID, чтобы иметь возможность быть настолько близким и непосредственным на следующих концертах. Мы проводим VIP-акцию, в рамках которой мы пытаемся дать людям возможность увидеть нас вблизи, задать вопросы и сфотографироваться с нами, не подхватив, не дай Бог, ни от одного из нас, если мы случайно подхватим коронавирус. Итак, что мы пытаемся сделать и что мы сделали и решили в нашем лагере... Мы все привиты. Мы будем оставаться внутри пузыря. Мы убедимся, что за кулисами всё правильно расположено и обустроено, позаботимся о том, чтобы наша команда — особенно наши тур-менеджер и наш мерчендайзер, которые будут часто находиться в толпе и выходить из неё, постараемся обеспечить их безопасность и держать людей вокруг них в масках, надеюсь, если есть такая возможность.



Наши фанаты очень понимающие; они всегда были такими на протяжении многих лет. Так что я думаю, они поймут, с чем нам приходится иметь дело. Я надеюсь на Бога, что [ситуация с пандемией] начнёт меняться очень, очень быстро, но если этого не произойдёт, у нас уже есть очень надёжный план Б, который будет радовать наших поклонников и не будет стоить им ни руки, ни ноги».







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