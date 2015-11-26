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Nonpoint

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23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"

11 ноя 2019 : 		 NONPOINT нашли гитариста

13 авг 2019 : 		 NONPOINT покинул гитарист

18 июн 2019 : 		 Новое видео NONPOINT

5 дек 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

22 сен 2018 : 		 Акустика от NONPOINT

15 авг 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

21 июл 2018 : 		 Новая песня NONPOINT

23 июн 2018 : 		 Новые песни NONPOINT

26 фев 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD выступил с NONPOINT

1 дек 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

23 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

15 июн 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

7 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

12 май 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

2 дек 2015 : 		 NONPOINT готовятся к записи

16 окт 2015 : 		 NONPOINT на SPINEFARM RECORDS

30 сен 2014 : 		 Новое видео NONPOINT
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|||| 23 авг 2021

Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию



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Elias Soriano рассказал о VIP-встречах с фанатами в рамках будущего тура:

«Я нервничаю из-за того, что происходит с COVID, чтобы иметь возможность быть настолько близким и непосредственным на следующих концертах. Мы проводим VIP-акцию, в рамках которой мы пытаемся дать людям возможность увидеть нас вблизи, задать вопросы и сфотографироваться с нами, не подхватив, не дай Бог, ни от одного из нас, если мы случайно подхватим коронавирус. Итак, что мы пытаемся сделать и что мы сделали и решили в нашем лагере... Мы все привиты. Мы будем оставаться внутри пузыря. Мы убедимся, что за кулисами всё правильно расположено и обустроено, позаботимся о том, чтобы наша команда — особенно наши тур-менеджер и наш мерчендайзер, которые будут часто находиться в толпе и выходить из неё, постараемся обеспечить их безопасность и держать людей вокруг них в масках, надеюсь, если есть такая возможность.

Наши фанаты очень понимающие; они всегда были такими на протяжении многих лет. Так что я думаю, они поймут, с чем нам приходится иметь дело. Я надеюсь на Бога, что [ситуация с пандемией] начнёт меняться очень, очень быстро, но если этого не произойдёт, у нас уже есть очень надёжный план Б, который будет радовать наших поклонников и не будет стоить им ни руки, ни ноги».

NONPOINT





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