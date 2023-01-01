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Nonpoint

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Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла



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Два года назад NONPOINT создали независимый лейбл 361 Degrees Records LLC и рассказали об этом в документальном фильме "A Path To Independence", который был доступен на сайте и YouTube. В недавней беседе Elias Soriano рассказал, почему команда пошла на такой шаг:

«Мы пробовали и по-другому. И это позволяет, по крайней мере нам, двигаться быстро, насколько возможно двигаться на текущем рынке и с той скоростью, с которой всё выпускается и решается, и соединять точки вместе между маркетингом туров, маркетингом синглов — все тонкости происходящего. Это большая рабочая машина, и когда вы работаете с командами, у которых цели и бизнес-планы выстроены определённым образом, иногда они работают против сроков и против скорости, с которой вы хотите продвигаться, потому что появилась возможность... А когда дело доходит до финансирования и тому подобных вещей, подписания документов, согласования с юристами, иногда это очень непросто.

У нас очень способная команда, с которой я работаю уже более пяти лет, несмотря на то, что мы только недавно стали независимыми, — нам идёт второй год. У нас была возможность попробовать самим, и когда мы увидели эту возможность и получили уверенность от нашей команды, что они чувствуют, что могут достичь всех ориентиров, которые нам были нужны, чтобы начать движение, следующее, что вы понимаете, — вот мы уже с несколькими EP и готовимся к выпуску нашего первого полноформатника.

Это большой риск, на который идут лейблы, — и сейчас я понимаю это, особенно будучи независимым. И не всегда в их интересах идти на такой риск, на который мы готовы пойти с нашей собственной группой и за наш собственный счёт. Так что это не их и не наша вина, что мы приняли то решение, которое приняли, и что лейблы поступают так, как они поступают.

Независимые артисты появляются то тут, то там. Грёбаная Billie Eilish прямо сейчас является независимой. Так что артисты любого уровня могут это делать, потому что если они могут финансировать себя... Мы достигли того уровня, когда можем это делать. Так что мы решили попробовать. И, как я уже сказал, я должен поблагодарить всех, кто это сделал, — у нас отличная команда».




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