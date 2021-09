сегодня



NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе



NONPOINT перенесли около десятка концертов из-за того, что некоторые члены команды получили положительные тесты на COVID-19:



«Из-за того, что несколько участников группы получили положительный результат на Covid, у нас, к сожалению, нет другого выбора, кроме как начать перенос концертов тура "I'm About To Explode". К сожалению, нам приходится отложить шоу в Батл-Крик, Индианаполисе, Форт-Уэйне, Чарльстоне, Хантсвилле, Шарлотт, также мы не сможем выступить в Орландо-Ривел-Рок. Сейчас мы надеемся вернуться в дорогу к 28 сентября, но мы должны дать себе время, чтобы выздороветь, и, поскольку также у нас были проблемы с трейлером и оборудованием, надо разобраться с логистикой.



Гастрольная деятельность даётся нам непросто в эти времена, поэтому нам нужно время, чтобы прийти в себя и перестроить планы. При этом мы ценим поддержку наших фанатов и фэн-клубов. В ближайшие дни мы продолжим обновлять информацию о состоянии здоровья группы и о турне».



Перенесенные даты:



January 07 - Indianapolis, IN @ Emerson Theater



January 08 - Battle Creek, MI @ The Music Factory



January 09 - Ft. Wayne, IN @ Piere’s



January 11 - Cleveland, OH @ Beachland Ballroom



January 12 - Syracuse, NY @ Lost Horizon



January 14 - Hampton Beach, NH @ Wallys



January 15 - Easton, PA @ One Centre Square



January 16 - Asbury Park, NJ @ House of Independents



January 18 - Charleston, WV @ Rock City Bake Company



January 19 - Charlotte, NC @ Amos



January 20 - Huntsville, AL @ Sidetracks Music Hall













+1 -0



просмотров: 79