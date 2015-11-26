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Nonpoint

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18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"

11 ноя 2019 : 		 NONPOINT нашли гитариста

13 авг 2019 : 		 NONPOINT покинул гитарист

18 июн 2019 : 		 Новое видео NONPOINT

5 дек 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

22 сен 2018 : 		 Акустика от NONPOINT

15 авг 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

21 июл 2018 : 		 Новая песня NONPOINT

23 июн 2018 : 		 Новые песни NONPOINT

26 фев 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD выступил с NONPOINT

1 дек 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

23 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

15 июн 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

7 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

12 май 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

2 дек 2015 : 		 NONPOINT готовятся к записи

16 окт 2015 : 		 NONPOINT на SPINEFARM RECORDS
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NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе



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NONPOINT перенесли около десятка концертов из-за того, что некоторые члены команды получили положительные тесты на COVID-19:

«Из-за того, что несколько участников группы получили положительный результат на Covid, у нас, к сожалению, нет другого выбора, кроме как начать перенос концертов тура "I'm About To Explode". К сожалению, нам приходится отложить шоу в Батл-Крик, Индианаполисе, Форт-Уэйне, Чарльстоне, Хантсвилле, Шарлотт, также мы не сможем выступить в Орландо-Ривел-Рок. Сейчас мы надеемся вернуться в дорогу к 28 сентября, но мы должны дать себе время, чтобы выздороветь, и, поскольку также у нас были проблемы с трейлером и оборудованием, надо разобраться с логистикой.

Гастрольная деятельность даётся нам непросто в эти времена, поэтому нам нужно время, чтобы прийти в себя и перестроить планы. При этом мы ценим поддержку наших фанатов и фэн-клубов. В ближайшие дни мы продолжим обновлять информацию о состоянии здоровья группы и о турне».

Перенесенные даты:

January 07 - Indianapolis, IN @ Emerson Theater

January 08 - Battle Creek, MI @ The Music Factory

January 09 - Ft. Wayne, IN @ Piere’s

January 11 - Cleveland, OH @ Beachland Ballroom

January 12 - Syracuse, NY @ Lost Horizon

January 14 - Hampton Beach, NH @ Wallys

January 15 - Easton, PA @ One Centre Square

January 16 - Asbury Park, NJ @ House of Independents

January 18 - Charleston, WV @ Rock City Bake Company

January 19 - Charlotte, NC @ Amos

January 20 - Huntsville, AL @ Sidetracks Music Hall

NONPOINT Postpones Shows After





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