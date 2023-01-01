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NONPOINT думают об альбоме



Elias Soriano в рамках "Cutter's Rockcast" ответил, означает ли выпуск серии ЕР концентрацией группы преимущественно на концертной активности:



«Гастроли приходят и уходят, как только появляются возможности, и иногда бывает трудно совместить релизы с турами, поэтому нам просто нравится иметь музыку наготове. Как только мы чувствуем, что готовы что-то записать, мы это записываем. А потом у нас есть наработки, над которыми мы работаем, и тогда мы можем переключить передачу, выпустить что-то, к чему, возможно, у нас нет ничего другого - всего одну песню. Независимость помогает нам так меняться. Но есть и традиционные модели прежней жизни, которые нам нравятся.



Мы обязательно вернемся к концентрации на полноформатнике в ближайшее время. Я уверен, что мы уже прочувствовали публику, прочувствовали фэнов в нашей независимости, и у нас сложилось четкое представление о том, что мы хотим сделать, что будет интересно не только нам, но и фэнам. Мы просто играем с различными стилями, с некоторыми рискованными вещами, которые мы в действительности скрывали, когда были связаны с лейблом или просто концентрировались на написании определенного типа песен, а не просто сочиняли их».







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