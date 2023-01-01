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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
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Nonpoint

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28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

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12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

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12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

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16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

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8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

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24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"
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NONPOINT думают об альбоме



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Elias Soriano в рамках "Cutter's Rockcast" ответил, означает ли выпуск серии ЕР концентрацией группы преимущественно на концертной активности:

«Гастроли приходят и уходят, как только появляются возможности, и иногда бывает трудно совместить релизы с турами, поэтому нам просто нравится иметь музыку наготове. Как только мы чувствуем, что готовы что-то записать, мы это записываем. А потом у нас есть наработки, над которыми мы работаем, и тогда мы можем переключить передачу, выпустить что-то, к чему, возможно, у нас нет ничего другого - всего одну песню. Независимость помогает нам так меняться. Но есть и традиционные модели прежней жизни, которые нам нравятся.

Мы обязательно вернемся к концентрации на полноформатнике в ближайшее время. Я уверен, что мы уже прочувствовали публику, прочувствовали фэнов в нашей независимости, и у нас сложилось четкое представление о том, что мы хотим сделать, что будет интересно не только нам, но и фэнам. Мы просто играем с различными стилями, с некоторыми рискованными вещами, которые мы в действительности скрывали, когда были связаны с лейблом или просто концентрировались на написании определенного типа песен, а не просто сочиняли их».




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