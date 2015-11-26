Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

Вокалист Elias Soriano в рамках недавнего интервью рассказал о недавнем дорожном происшествии, случившемся с командой:
«Всё началось с проблем со здоровьем. Robb [Rivera, ударные] неважно себя чувствовал, и я неважно себя чувствовал. Несколько тестов дали положительный результат, поэтому мы решили отложить выступление на пару дней и посмотреть, сможем ли мы вернуться. Мы начали двигаться в направлении Blue Ridge [фестиваль в Дэнвилле, штат Вирджиния] в надежде продолжить выступления и пригласить несколько гостевых барабанщиков, которые сыграют с нами на Blue Ridge, мы въехали в Теннесси и потеряли прицеп на шоссе. Мы налетели на выбоину, которая, очевидно, была обычным местом, где постоянно происходят аварии. Автобус ударился о неровность, сцепное устройство прицепа очень сильно ударилось о дорогу и полностью отломилось. Оборудование улетело в лес в Теннесси».
Далее Soriano поблагодарил фанатов NONPOINT за то, что они помогли группе «восстановиться» и вернуться в турне:
«Мы организовали сбор средств, чтобы заполнить дыру, которая образовалась, пытаясь вернуть всех домой, пытаясь вернуться в тур, пытаясь заменить оборудование. Мы выпустили специальную футболку и установили на неё немного более высокую цену, чтобы люди знали: "Эй, эта футболка стоит дороже, потому что мы попытаемся взять часть денег и использовать их для ремонта оборудования". И люди поддержали нас, мужик. Это было здорово... Без них нас бы здесь не было, это точно!»
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