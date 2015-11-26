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Nonpoint

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8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"

11 ноя 2019 : 		 NONPOINT нашли гитариста

13 авг 2019 : 		 NONPOINT покинул гитарист

18 июн 2019 : 		 Новое видео NONPOINT

5 дек 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

22 сен 2018 : 		 Акустика от NONPOINT

15 авг 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

21 июл 2018 : 		 Новая песня NONPOINT

23 июн 2018 : 		 Новые песни NONPOINT

26 фев 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD выступил с NONPOINT

1 дек 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

23 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

15 июн 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

7 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от NONPOINT
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Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»



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Вокалист Elias Soriano в рамках недавнего интервью рассказал о недавнем дорожном происшествии, случившемся с командой:

«Всё началось с проблем со здоровьем. Robb [Rivera, ударные] неважно себя чувствовал, и я неважно себя чувствовал. Несколько тестов дали положительный результат, поэтому мы решили отложить выступление на пару дней и посмотреть, сможем ли мы вернуться. Мы начали двигаться в направлении Blue Ridge [фестиваль в Дэнвилле, штат Вирджиния] в надежде продолжить выступления и пригласить несколько гостевых барабанщиков, которые сыграют с нами на Blue Ridge, мы въехали в Теннесси и потеряли прицеп на шоссе. Мы налетели на выбоину, которая, очевидно, была обычным местом, где постоянно происходят аварии. Автобус ударился о неровность, сцепное устройство прицепа очень сильно ударилось о дорогу и полностью отломилось. Оборудование улетело в лес в Теннесси».

Далее Soriano поблагодарил фанатов NONPOINT за то, что они помогли группе «восстановиться» и вернуться в турне:

«Мы организовали сбор средств, чтобы заполнить дыру, которая образовалась, пытаясь вернуть всех домой, пытаясь вернуться в тур, пытаясь заменить оборудование. Мы выпустили специальную футболку и установили на неё немного более высокую цену, чтобы люди знали: "Эй, эта футболка стоит дороже, потому что мы попытаемся взять часть денег и использовать их для ремонта оборудования". И люди поддержали нас, мужик. Это было здорово... Без них нас бы здесь не было, это точно!»

NONPOINT Singer: Fans Made It Possible For Us To Return To The Road Following Trailer Accident





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