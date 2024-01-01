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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
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Nonpoint

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28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

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16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

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12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

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16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

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24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT
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NONPOINT пора работать



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Вокалист NONPOINT Elias Soriano в недавней беседе подтвердил, что группа приступила к работе над новым альбомом:

«Прошло три года с тех пор, как мы выпустили полноформатник; скоро будет уже четыре года. Так что для нас настало подходящее время. Пора. Обычно мы выпускали музыку год за годом, и я чувствую, что с EP у нас появился шанс побаловаться с некоторыми стилями, поиграть с некоторыми темами и развлечь наших фанатов за пределами обычного бренда NONPOINT. И я думаю, что сейчас пришло время собрать все это воедино и выпустить работу, которую люди ждут от нашей группы.

Мы — творцы, и мы постоянно творим, так что у нас накопилась тонна музыки. Дело только в том, какие из них работают вместе, подходят друг другу, и мы хотим наконец собрать их в единое целое».




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