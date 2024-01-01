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NONPOINT пора работать



Вокалист NONPOINT Elias Soriano в недавней беседе подтвердил, что группа приступила к работе над новым альбомом:



«Прошло три года с тех пор, как мы выпустили полноформатник; скоро будет уже четыре года. Так что для нас настало подходящее время. Пора. Обычно мы выпускали музыку год за годом, и я чувствую, что с EP у нас появился шанс побаловаться с некоторыми стилями, поиграть с некоторыми темами и развлечь наших фанатов за пределами обычного бренда NONPOINT. И я думаю, что сейчас пришло время собрать все это воедино и выпустить работу, которую люди ждут от нашей группы.



Мы — творцы, и мы постоянно творим, так что у нас накопилась тонна музыки. Дело только в том, какие из них работают вместе, подходят друг другу, и мы хотим наконец собрать их в единое целое».







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