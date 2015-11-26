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Nonpoint

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24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"

11 ноя 2019 : 		 NONPOINT нашли гитариста

13 авг 2019 : 		 NONPOINT покинул гитарист

18 июн 2019 : 		 Новое видео NONPOINT

5 дек 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

22 сен 2018 : 		 Акустика от NONPOINT

15 авг 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

21 июл 2018 : 		 Новая песня NONPOINT

23 июн 2018 : 		 Новые песни NONPOINT

26 фев 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD выступил с NONPOINT

1 дек 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

23 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

15 июн 2016 : 		 Новое видео NONPOINT

7 июн 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

12 май 2016 : 		 Новая песня NONPOINT

2 дек 2015 : 		 NONPOINT готовятся к записи
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NONPOINT — о происшествии в туре



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NONPOINT опубликовали следующее сообщение:

«Как вы, вероятно, слышали, мы, мягко говоря, сильно пострадали. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ нашей аварии с трейлером и все сопутствующие ей трудности описаны в этом видео.

Реалии гастролей в такое время — это риск, на который мы пошли с большой неохотой по очевидным причинам, но всё же пошли. Мы очень быстро поняли, что надежда на лучшее может оказаться ничтожной в сравнении с реалиями дороги. Мы обращаемся к нашим поклонникам и друзьям с призывом помочь, где это возможно».

NONPOINT Release Video Explaining Full Story Of Tailer Accident;
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