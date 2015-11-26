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NONPOINT — о происшествии в туре



NONPOINT опубликовали следующее сообщение:



«Как вы, вероятно, слышали, мы, мягко говоря, сильно пострадали. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ нашей аварии с трейлером и все сопутствующие ей трудности описаны в этом видео.



Реалии гастролей в такое время — это риск, на который мы пошли с большой неохотой по очевидным причинам, но всё же пошли. Мы очень быстро поняли, что надежда на лучшее может оказаться ничтожной в сравнении с реалиями дороги. Мы обращаемся к нашим поклонникам и друзьям с призывом помочь, где это возможно».

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