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Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле



Elias Soriano в рамках недавнего интервью рассказал, что решение действовать самостоятельно привело к «меньшему беспокойству и большей тревоге», добавив, что у него есть «команда из людей, которые являются профессионалами», чтобы управлять бизнесом для него самого и его товарищей по группе.



«Я не неофит, когда дело касается общего масштаба и понимания музыкальной индустрии, но я знаю, когда нужно убраться с дороги и позволить кому-то другому вести корабль».



На вопрос о том, чего ему не хватало, когда за его группой стоял более крупный лейбл, Soriano ответил следующее:



«Отношений и дружбы. Приятно работать с командой, когда ты знаешь, что все вокруг профессионалы. Это определённо снижает уровень беспокойства. Но вы посмотрите, даже персонал чувствует те же ограничения. Они хотят работать больше, они хотят тратить больше денег — вы знаете, они хотят этого, — но у них есть люди, перед которыми они должны отчитываться».



Что касается того, как он балансирует между бизнесом и творческой стороной работы в группе, он ответил:



«Это нелегко, но мы справляемся, и это главное. А продукт, который выходит, лучше, чем когда-либо. Это очень увлекательно. Это на самом деле так. Я получаю удовольствие, занимаясь этим».







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