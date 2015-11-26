Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 83
*С Новым годом! 43
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 24
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Nonpoint

*



12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT

15 сен 2020 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "Statement"

28 июн 2020 : 		 Новое видео NONPOINT

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от NONPOINT

25 дек 2019 : 		 NONPOINT целиком сыграют материал "To The Pain"

11 ноя 2019 : 		 NONPOINT нашли гитариста

13 авг 2019 : 		 NONPOINT покинул гитарист

18 июн 2019 : 		 Новое видео NONPOINT

5 дек 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

22 сен 2018 : 		 Акустика от NONPOINT

15 авг 2018 : 		 Новое видео NONPOINT

21 июл 2018 : 		 Новая песня NONPOINT

23 июн 2018 : 		 Новые песни NONPOINT

26 фев 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD выступил с NONPOINT

1 дек 2016 : 		 Новое видео NONPOINT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле



*
zoom
*
* *
Elias Soriano в рамках недавнего интервью рассказал, что решение действовать самостоятельно привело к «меньшему беспокойству и большей тревоге», добавив, что у него есть «команда из людей, которые являются профессионалами», чтобы управлять бизнесом для него самого и его товарищей по группе.

«Я не неофит, когда дело касается общего масштаба и понимания музыкальной индустрии, но я знаю, когда нужно убраться с дороги и позволить кому-то другому вести корабль».

На вопрос о том, чего ему не хватало, когда за его группой стоял более крупный лейбл, Soriano ответил следующее:

«Отношений и дружбы. Приятно работать с командой, когда ты знаешь, что все вокруг профессионалы. Это определённо снижает уровень беспокойства. Но вы посмотрите, даже персонал чувствует те же ограничения. Они хотят работать больше, они хотят тратить больше денег — вы знаете, они хотят этого, — но у них есть люди, перед которыми они должны отчитываться».

Что касается того, как он балансирует между бизнесом и творческой стороной работы в группе, он ответил:

«Это нелегко, но мы справляемся, и это главное. А продукт, который выходит, лучше, чем когда-либо. Это очень увлекательно. Это на самом деле так. Я получаю удовольствие, занимаясь этим».

NONPOINT Frontman Says Running Band





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 145

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом