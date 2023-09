сегодня



Профессиональное видео полного выступления DECAPITATED



Профессиональное видео полного выступления DECAPITATED, состоявшегося в рамках Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Cancer Culture"

"Just A Cigarette"

"Earth Scar"

"No Cure"

"Hours As Battlegrounds"

"Last Supper"

"Day 69"

"Spheres Of Madness"

"Nine Steps"

"Never"

"Iconoclast"

"Postorganic"







+0 -0



просмотров: 244