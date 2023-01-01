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Decapitated

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VOGG о том, как умудряется играть в MACHINE HEAD и DECAPITATED



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Wacław "Vogg" Kiełtyka в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос, как он умудряется играть и в составе DECAPITATED и в составе MACHINE HEAD:

«Я официально являюсь гитаристом MACHINE HEAD. Я жду планов, туров. Для MACHINE HEAD еще ничего не анонсировано — ни о ближайших американских, ни о европейских, ни о каких других турах.

Мы информируем друг друга о планах. Если у DECAPITATED что-то намечается, я просто говорю об этом Robb'у [Flynn, фронтмен MACHINE HEAD]. А если у них есть какие-то планы, то Robb или Joseph [Huston], менеджер MACHINE HEAD, присылает мне варианты, и я говорю: "Да, давайте сделаем это". Так что мы все время пытаемся справиться с обстоятельствами. И, конечно, если возникает такая ситуация, что, например, DECAP объявили тур, а потом будет какой-то отдельный фестиваль с MACHINE HEAD, то Robb очень спокойно относится к такому положению дел, он понимает, что у меня есть DECAPITATED, и если мне нужна замена на одно или два шоу, то это не проблема. Вот так мы и выходим из сложностей.

Ребята из MACHINE HEAD, Robb и вся команда, они очень хорошо относятся ко мне в этом случае. Они понимают, что DECAPITATED — это моя группа, это мой ребенок, поэтому нет никаких проблем, если я не могу [выступить] на одном или двух концертах. На нескольких концертах меня заменял Reece [Alan Scruggs] из HAVOK. Это реально круто. Мне нравится, как он играет эти песни. Он отличный гитарист. Он отличная замена!»




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