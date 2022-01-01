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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Decapitated

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13 май 2022 : 		 Гитарист DECAPITATED — об обвинениях в изнасиловании

8 апр 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

23 мар 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

18 мар 2022 : 		 Новая песня DECAPITATED

29 дек 2021 : 		 DECAPITATED завершили работу над альбомом

21 июл 2021 : 		 DECAPITATED выступают против попыток сорвать тур

6 июн 2021 : 		 Новое видео DECAPITATED

1 май 2021 : 		 Новый релиз DECAPITATED выйдет летом

29 сен 2020 : 		 DECAPITATED остались на NUCLEAR BLAST

26 сен 2020 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

22 дек 2018 : 		 DECAPITATED поменяли барабанщика

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

17 июл 2018 : 		 Премьера видео DECAPITATED

24 мар 2018 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Мы невиновны, свободны и готовы вернуться!»

12 янв 2018 : 		 Обвинения против DECAPITATED сняты

14 дек 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы

25 окт 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании
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Гитарист DECAPITATED — об обвинениях в изнасиловании



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Waclaw "Vogg" Kieltyka в рамках недавнего интервью коснулся темы обвинения в изнасиловании после концерта в Spokane, Washington, в 2017 году:

«Это на самом деле был очень болезненный процесс и очень травмирующий. Трудно себе представить, если вы не были в подобной ситуации, как это было, как это происходит на самом деле. Если вы вдруг решаетесь на что-то, что является таким страшным событием, потому что это было страшное событие.

Самое страшное — что ты сталкиваешься с такого рода обвинениями, которые рушат всю твою карьеру и твою личную жизнь. Это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что ты можешь потерять свою свободу на долгое время, если что-то пойдёт не так.

Если вкратце, то это означает оказаться в большом зале суда перед всеми этими людьми, впервые в жизни увидеть судей и прокуроров и столкнуться с подобной ситуацией. И люди говорят о тебе то, чего ты не делал, и пытаются посадить тебя в тюрьму, как самые злобные люди на планете. И ты говоришь себе: "В каком состоянии я на самом деле нахожусь? Я сейчас во сне? Или это реальные события?" Это был реально иррациональный опыт. А потом ещё все эти дни в тюрьме и все последующие месяцы.

Да, это было очень травматично и по-настоящему нереально. Но вы должны понимать, что сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем во время этих событий. Потому что это было уже несколько лет назад, и мы упорно работали над тем, чтобы выйти из ситуации всеми возможными способами. Сейчас у нас есть новый альбом. Есть стабильность в наших семьях. И мы начинаем забывать о том опыте... Мы извлекли урок. Мы пытаемся просто идти вперёд без ошибок, принимать только хорошие решения в жизни, и похоже, что всё идет в правильном направлении».




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