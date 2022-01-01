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Гитарист DECAPITATED — об обвинениях в изнасиловании



Waclaw "Vogg" Kieltyka в рамках недавнего интервью коснулся темы обвинения в изнасиловании после концерта в Spokane, Washington, в 2017 году:



«Это на самом деле был очень болезненный процесс и очень травмирующий. Трудно себе представить, если вы не были в подобной ситуации, как это было, как это происходит на самом деле. Если вы вдруг решаетесь на что-то, что является таким страшным событием, потому что это было страшное событие.



Самое страшное — что ты сталкиваешься с такого рода обвинениями, которые рушат всю твою карьеру и твою личную жизнь. Это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что ты можешь потерять свою свободу на долгое время, если что-то пойдёт не так.



Если вкратце, то это означает оказаться в большом зале суда перед всеми этими людьми, впервые в жизни увидеть судей и прокуроров и столкнуться с подобной ситуацией. И люди говорят о тебе то, чего ты не делал, и пытаются посадить тебя в тюрьму, как самые злобные люди на планете. И ты говоришь себе: "В каком состоянии я на самом деле нахожусь? Я сейчас во сне? Или это реальные события?" Это был реально иррациональный опыт. А потом ещё все эти дни в тюрьме и все последующие месяцы.



Да, это было очень травматично и по-настоящему нереально. Но вы должны понимать, что сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем во время этих событий. Потому что это было уже несколько лет назад, и мы упорно работали над тем, чтобы выйти из ситуации всеми возможными способами. Сейчас у нас есть новый альбом. Есть стабильность в наших семьях. И мы начинаем забывать о том опыте... Мы извлекли урок. Мы пытаемся просто идти вперёд без ошибок, принимать только хорошие решения в жизни, и похоже, что всё идет в правильном направлении».







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