6 июн 2021



Новое видео DECAPITATED



"Cemeteral Gardens", новое видео группы DECAPITATED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома-компиляции The First Damned:



The Eye Of Horus Demo, 1998

"Intro"

"The Eye Of Horus"

"Blessed"

"The First Damned"

"Nine Steps"

"Danse Macabre"

"Mandatory Suicide"



Cemeteral Gardens Demo, 1997

"Intro"

"Destiny"

"Way Of Salvation"

"Ereshkigal"

"Cemeteral Gardens"







