Новое видео DECAPITATED



"Iconoclast", новое видео DECAPITATED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Cancer Culture", выход которого запланирован на 27 мая на Nuclear Blast Records:



"From The Nothingness With Love"

"Cancer Culture"

"Just A Cigarette"

"No Cure"

"Hello Death"

"Iconoclast"

"Suicidal Space Programme"

"Locked"

"Hours As Battlegrounds"

"Last Supper"







