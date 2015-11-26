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*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 41
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
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Decapitated

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22 дек 2018 : 		 DECAPITATED поменяли барабанщика

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

17 июл 2018 : 		 Премьера видео DECAPITATED

24 мар 2018 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Мы невиновны, свободны и готовы вернуться!»

12 янв 2018 : 		 Обвинения против DECAPITATED сняты

14 дек 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы

25 окт 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED
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DECAPITATED поменяли барабанщика



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Группа DECAPITATED объявила об уходе из группы барабанщика Michal'a Lysejko? которого временно заменит James Stewart из VADER.

«Мы хотели бы поблагодарить его за дружбу, огромную поддержку и его серьезную работу в DECAPITATED и пожелать всего лучшего в будущем. Все тебе хорошего, брателло!

Чтобы найти нового участника, нам нужно некоторое время. Ну а до этого наш друг James Stewart (VADER) будет играть с нами. Нам повезло, что он нашел время и отыграет с нами ряд концертов. Скоро вы уже сами сможете услышать, какими навыками он обладает!»



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