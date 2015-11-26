DECAPITATED поменяли барабанщика

Группа DECAPITATED объявила об уходе из группы барабанщика Michal'a Lysejko? которого временно заменит James Stewart из VADER.
«Мы хотели бы поблагодарить его за дружбу, огромную поддержку и его серьезную работу в DECAPITATED и пожелать всего лучшего в будущем. Все тебе хорошего, брателло!
Чтобы найти нового участника, нам нужно некоторое время. Ну а до этого наш друг James Stewart (VADER) будет играть с нами. Нам повезло, что он нашел время и отыграет с нами ряд концертов. Скоро вы уже сами сможете услышать, какими навыками он обладает!»
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