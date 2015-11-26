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DECAPITATED выступают против попыток сорвать тур



DECAPITATED выступили против попыток неназванных лиц сорвать недавно объявленный европейский тур по случаю 25-летия коллектива. Споры возникли из-за того, что все четыре участника DECAPITATED были обвинены женщиной в групповом изнасиловании после концерта в 2017 году в Спокане, штат Вашингтон. В январе 2018 года обвинения в изнасиловании и похищении против музыкантов были сняты прокурорами штата Вашингтон. Детали доступны ниже.





pic.twitter.com/kB2BUKfcg5 — Decapitated (@decapitated) July 17, 2021





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