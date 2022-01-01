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Decapitated

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8 апр 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

23 мар 2022 : 		 Новое видео DECAPITATED

18 мар 2022 : 		 Новая песня DECAPITATED

29 дек 2021 : 		 DECAPITATED завершили работу над альбомом

21 июл 2021 : 		 DECAPITATED выступают против попыток сорвать тур

6 июн 2021 : 		 Новое видео DECAPITATED

1 май 2021 : 		 Новый релиз DECAPITATED выйдет летом

29 сен 2020 : 		 DECAPITATED остались на NUCLEAR BLAST

26 сен 2020 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

22 дек 2018 : 		 DECAPITATED поменяли барабанщика

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

17 июл 2018 : 		 Премьера видео DECAPITATED

24 мар 2018 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Мы невиновны, свободны и готовы вернуться!»

12 янв 2018 : 		 Обвинения против DECAPITATED сняты

14 дек 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы

25 окт 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США
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Новое видео DECAPITATED



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Hello Death ft. Tatiana Shmayluk (JINJER), новое видео DECAPITATED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Cancer Culture, выход которого запланирован на 27 мая на Nuclear Blast Records.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )
8 апр 2022, 12:07
Трек в целом хорош, но бабские вокализы здесь ни в пизду, ни в красную армию.
8 апр 2022, 12:14
Это же Шмалюк из Джинджер. Вот ребята уже из СНГ-новостей перекочевали в мировую колонку.
Нормуль. Прям на мой ДР альбом выйдет.
8 апр 2022, 12:19
Ну в контексте всего творчества группы такая мелодика это реально развитие. Хотя у фанатов группы периода живого Витека жопы наверняка подгорели:)
Да и я, честно говоря, больше от Decapitated жду хуярилова, а не уходов в мелодику, но Воггу виднее, может и правда аудитория расширится за счёт поклонников Jinjer, хорошо же.
8 апр 2022, 12:45
Как жаль, у этого Килтыки всегда такой классный риффинг, но вокалы их меня в уныние вгоняют.
Вот с Яро Шубрыхтом в Люксоккульте - это была бомба.
8 апр 2022, 14:31
И здесь она, да што ш такое.
Песня неплохая, жопа подгорела не очень сильно (нагрелась только)


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