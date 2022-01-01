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Новое видео DECAPITATED



Hello Death ft. Tatiana Shmayluk (JINJER), новое видео DECAPITATED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Cancer Culture, выход которого запланирован на 27 мая на Nuclear Blast Records.







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