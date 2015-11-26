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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 150

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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Decapitated

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29 дек 2021 : 		 DECAPITATED завершили работу над альбомом

21 июл 2021 : 		 DECAPITATED выступают против попыток сорвать тур

6 июн 2021 : 		 Новое видео DECAPITATED

1 май 2021 : 		 Новый релиз DECAPITATED выйдет летом

29 сен 2020 : 		 DECAPITATED остались на NUCLEAR BLAST

26 сен 2020 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

22 дек 2018 : 		 DECAPITATED поменяли барабанщика

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DECAPITATED

17 июл 2018 : 		 Премьера видео DECAPITATED

24 мар 2018 : 		 Гитарист DECAPITATED: «Мы невиновны, свободны и готовы вернуться!»

12 янв 2018 : 		 Обвинения против DECAPITATED сняты

14 дек 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы

25 окт 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED
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|||| 29 дек 2021

DECAPITATED завершили работу над альбомом



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Wacław "Vogg" Kiełtyka сообщил в Инстаграм, что группа DECAPITATED завершила работу над новым альбомом, в которой вошло десять композиций. Коллектив отснял видео на первый сингл, а выход диска предварительно намечен на весну.

DECAPITATED Completes Work On New Album, Films Music Video For First Single





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


29 дек 2021, 22:54		Вот это нормалёк! Ещё и со Стюартом на ударных, как минимум технически будет просто жара.


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