29 дек 2021



DECAPITATED завершили работу над альбомом



Wacław "Vogg" Kiełtyka сообщил в Инстаграм, что группа DECAPITATED завершила работу над новым альбомом, в которой вошло десять композиций. Коллектив отснял видео на первый сингл, а выход диска предварительно намечен на весну.













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