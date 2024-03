сегодня



MIKE PORTNOY и JORDAN RUDESS исполнили DREAM THEATER



Участники DREAM THEATER Mike Portnoy (drums) и Jordan Rudess (keyboards) исполнили композицию "The Spirit Carries On" вместе с Charlie Griffiths (HAKEN) и That Joe Payne (vocals) в рамках выступления Cruise To The Edge.











+0 -0



просмотров: 157