Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 35
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 31
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 27
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 24
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 23
[= ||| все новости группы



*

Jordan Rudess

*



31 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS представил новое видео

23 мар 2021 : 		 Фрагмент стрима JORDAN RUDESS

19 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS представил новое видео

5 мар 2021 : 		 Новый стрим от JORDAN RUDESS

24 фев 2021 : 		 JORDAN RUDESS исполняет COLDPLAY

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORDAN RUDESS

11 янв 2021 : 		 Новый стрим от JORDAN RUDESS

5 янв 2021 : 		 Новогодний стрим JORDAN RUDESS

27 дек 2020 : 		 Стрим от JORDAN RUDESS

23 дек 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет "Icarus"

11 дек 2020 : 		 JORDAN RUDESS демонстрирует GeoViolin

5 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JORDAN RUDESS

28 сен 2020 : 		 JORDAN RUDESS опубликовал новый стрим

14 сен 2020 : 		 JORDAN RUDESS посвятил песню тестю

21 июл 2020 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Эннио Морриконе

13 июл 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет "Space Dye Vest"

28 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет Шопена

25 июн 2020 : 		 Новое видео от JORDAN RUDESS

22 июн 2020 : 		 Трейлер от JORDAN RUDESS

18 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS — о выступлении с MIKE PORTNOY

28 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет тему из «Принца Египта»

22 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет материал DREAM THEATER, GENESIS, YES, KING CRIMSON And DAVID BOWIE

21 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет LIQUID TENSION EXPERIMENT

30 мар 2020 : 		 Импровизация от JORDAN'a RUDESS'a

2 янв 2020 : 		 Видео с репетиции JORDAN RUDESS

9 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS представил видео с текстом
Показать далее
| - |

|||| 31 мар 2021

JORDAN RUDESS представил новое видео



*
zoom
*
* *
JORDAN RUDESS представил видео на "I Surrender", которая вошла в недавно выпущенный сольный альбом A Chapter In Time.

Трек-лист:

"Weightless"
"I Surrender"
"Light As A Feather"
"The Quiet Mind"
"After The Storm"
"Once Upon A Time"
"Empty Streets"
"And Breathe"
"Into Sleep"
"Flying"
"Patterns Of Thought"
"Touching Light"
"Twilight Rain"
"Stellar Enigma"
"Beyond The Clouds"

DREAM THEATER's JORDAN RUDESS Drops Music Video For 'I Surrender' Solo Track











Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 202

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом