JORDAN RUDESS : «Goodbye COVID Hair!»



JORDAN RUDESS опубликовал ролик "Goodbye COVID Hair!" и готовится к концертам.



May

12 - Rams Head On Stage - Annapolis, MD

13 - The Birchmere - Alexandria, VA

15 - South Orange Performing Arts Center - South Orange, NJ

22 - The Vogel - Red Bank, NJ



June

25 - Sellersville Theater - Sellersville, PA



July

2 & 3 - Caffe Lena - Saratoga Springs, NY







