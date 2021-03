19 мар 2021



JORDAN RUDESS представил новое видео



JORDAN RUDESS представил видео на "Weightless", которая вошла в недавно выпущенный сольный альбом A Chapter In Time.



Трек-лист:



"Weightless"

"I Surrender"

"Light As A Feather"

"The Quiet Mind"

"After The Storm"

"Once Upon A Time"

"Empty Streets"

"And Breathe"

"Into Sleep"

"Flying"

"Patterns Of Thought"

"Touching Light"

"Twilight Rain"

"Stellar Enigma"

"Beyond The Clouds"







