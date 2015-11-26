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Jordan Rudess

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19 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS представил новое видео

5 мар 2021 : 		 Новый стрим от JORDAN RUDESS

24 фев 2021 : 		 JORDAN RUDESS исполняет COLDPLAY

8 фев 2021 : 		 Видео с выступления JORDAN RUDESS

11 янв 2021 : 		 Новый стрим от JORDAN RUDESS

5 янв 2021 : 		 Новогодний стрим JORDAN RUDESS

27 дек 2020 : 		 Стрим от JORDAN RUDESS

23 дек 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет "Icarus"

11 дек 2020 : 		 JORDAN RUDESS демонстрирует GeoViolin

5 дек 2020 : 		 Карантинное видео от JORDAN RUDESS

28 сен 2020 : 		 JORDAN RUDESS опубликовал новый стрим

14 сен 2020 : 		 JORDAN RUDESS посвятил песню тестю

21 июл 2020 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Эннио Морриконе

13 июл 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет "Space Dye Vest"

28 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет Шопена

25 июн 2020 : 		 Новое видео от JORDAN RUDESS

22 июн 2020 : 		 Трейлер от JORDAN RUDESS

18 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS — о выступлении с MIKE PORTNOY

28 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет тему из «Принца Египта»

22 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет материал DREAM THEATER, GENESIS, YES, KING CRIMSON And DAVID BOWIE

21 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет LIQUID TENSION EXPERIMENT

30 мар 2020 : 		 Импровизация от JORDAN'a RUDESS'a

2 янв 2020 : 		 Видео с репетиции JORDAN RUDESS

9 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS представил видео с текстом

13 фев 2019 : 		 JORDAN RUDESS выпустит новый альбом в апреле

7 ноя 2018 : 		 JORDAN RUDESS исполняет QUEEN
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|||| 19 мар 2021

JORDAN RUDESS представил новое видео



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JORDAN RUDESS представил видео на "Weightless", которая вошла в недавно выпущенный сольный альбом A Chapter In Time.

Трек-лист:

"Weightless"
"I Surrender"
"Light As A Feather"
"The Quiet Mind"
"After The Storm"
"Once Upon A Time"
"Empty Streets"
"And Breathe"
"Into Sleep"
"Flying"
"Patterns Of Thought"
"Touching Light"
"Twilight Rain"
"Stellar Enigma"
"Beyond The Clouds"

DREAM THEATER Keyboardist JORDAN RUDESS Debuts "Weightless" Music Video



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