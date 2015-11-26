JORDAN RUDESS представил новое видео

JORDAN RUDESS представил видео на "Weightless", которая вошла в недавно выпущенный сольный альбом A Chapter In Time.
Трек-лист:
"Weightless"
"I Surrender"
"Light As A Feather"
"The Quiet Mind"
"After The Storm"
"Once Upon A Time"
"Empty Streets"
"And Breathe"
"Into Sleep"
"Flying"
"Patterns Of Thought"
"Touching Light"
"Twilight Rain"
"Stellar Enigma"
"Beyond The Clouds"
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