сегодня



JORDAN RUDESS исполняет попурри DREAM THEATER



Видео исполнения JORDAN'ом RUDESS'ом 15-минутного попурри из песен DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Illumination Theory"

"Ytse Jam"

"In The Presence Of Enemies" (Prelude)

"These Walls"

"The Astonishing"

"The Ministry Of Lost Souls"

"The Gift Of Music"

"Sleeping Giant"

"Awaken The Master"

"Bridges In The Sky"

"The Dark Eternal Night"

"Octavarium"

"Just Let Me Breathe"

"The Dance Of Eternity"

"A Savior In The Square"

"1928 Overture"

"The Alien"

"Octavarium"

"The Root Of All Evil/Octavarium"

"In The Name Of God" (Intro)

"Six Degrees Of Inner Turbulence I. Overture"

"The Passage Of Time" (LTE 3)

"A View From The Top Of The World"

"In The Presence Of Enemies" (Dark Master)







+1 -0



просмотров: 156