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Jordan Rudess

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JORDAN RUDESS выпустит новый альбом в апреле



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Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess 19 апреля выпустит на Music Theories Recordings/Mascot Label Group свой новый сольный альбом, получивший название "Wired For Madness".

Гостями на альбоме стали барабанщик Marco Minnemann, фронтмен DREAM THEATER James LaBrie, гитаристы Vinnie Moore, Guthrie Govan, Joe Bonamassa и John Petrucci. Кроме того, в работе принимали участие барабанщики Rod Morgenstein, Elijah Wood и другие.

Rudess заявил, что новая запись не будет концептуальной, но на альбоме будет даже немного блюзовых элементов.



DREAM THEATER






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