13 июн 2023



Клавишник DREAM THEATER — об искусственном интеллекте в музыке: «Я очень рад этому»



Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess и гитарист John Petrucci приняли участие в дебатах об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для создания музыки.



Оба музыканта, которые готовятся к началу тура "Dreamsonic" с DREAM THEATER, выразили свою позицию во время появления в передаче SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" 5 июня.



Jordan сказал:



«Это очень важная тема, и я лично очень рад этому. Если люди, которые знают об искусственном интеллекте, например, художники, музыканты, графические художники, они обычно говорят: "Мы можем использовать его как инструмент. А инструменты у нас были и раньше. И это круто". Но на самом деле технология — как это было всегда, но теперь, возможно, даже больше — открывает невероятные возможности для новых уровней творчества, которых мы раньше не видели. Так что это инструмент, но он полностью открывает двери и во многом перечёркивает то, что мы знаем. И его можно использовать разными способами, чтобы мы могли слышать и видеть то, чего мы никогда раньше не видели и не слышали.



Я сам работаю не только в аудио, но и в визуальной области. Я являюсь так называемым амбассадором компании Lightricks из Израиля, которая создаёт невероятные вещи с искусственным интеллектом, фото и видео. Я также занимаюсь ИИ в области музыки. И я очень рад этому. Насколько всё это перейдёт в мир DREAM THEATER и понадобится ли — это другой вопрос. На самом деле мы были открыты для технологий, которые я привнёс, хотя это не полностью заменяет то, что мы делаем, потому что мы занимаемся этим уже долгое время. Но в целом я очень рад этому. Я думаю, это круто. Люди должны обратить на это внимание. И как творческий человек я очень вовлечён в, скажем так, положительные стороны ИИ».



Petrucci добавил:



«Пожалуй, вам стоит начать называть меня Нострадамусом, потому что несколько лет назад я написал рассказ под названием "The Astonishing". Мы с Джорданом написали к нему музыку. Это была запись DREAM THEATER о, по сути, конце света из-за того, что искусственный интеллект взял верх, и людям больше не нужно будет заниматься творчеством. И НОМАК, или шумовые машины, захватывают власть и создают эту ужасную музыку, которая начинает контролировать людей. И нужен музыкальный спаситель по имени Габриэль, чтобы избавить нас от этого. Так что я предсказал это. Это случится. Это происходит. Это моё мнение. НОМАКи наступают».







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