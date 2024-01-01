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*Возвращение THE KOVENANT 28
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 21
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 15
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Jordan Rudess

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3 фев 2024 : 		 JORDAN RUDESS на INSIDEOUT MUSIC

22 янв 2024 : 		 JORDAN RUDESS пытается сыграть ANIMALS AS LEADERS

26 дек 2023 : 		 JORDAN RUDESS: "I Believe In Father Christmas"

13 июн 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — об искусственном интеллекте в музыке: «Я очень рад этому»

2 май 2023 : 		 JORDAN RUDESS в новом клипе ARCH ECHO

10 мар 2023 : 		 JORDAN RUDESS исполняет хит BEE GEES

16 ноя 2022 : 		 JORDAN RUDESS джемует с ERIC'ом ASSARSSON'ом

17 окт 2022 : 		 JORDAN RUDESS почтил память барабанщика YES

22 июн 2022 : 		 JORDAN RUDESS исполняет попурри DREAM THEATER

17 апр 2022 : 		 MARCO MINNEMANN в новом видео JORDAN RUDESS

31 янв 2022 : 		 Домашнее видео от JORDAN RUDESS

20 дек 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

2 дек 2021 : 		 Mr. H в новом стриме JORDAN RUDESS

1 дек 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

15 ноя 2021 : 		 Новое демо JORDAN RUDESS

2 ноя 2021 : 		 JORDAN RUDESS опубликовал запись нового стрима

6 окт 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

7 сен 2021 : 		 JORDAN RUDESS провёл стрим

25 июн 2021 : 		 Стрим от JORDAN RUDESS

9 июн 2021 : 		 JORDAN RUDESS исполняет QUEEN

4 май 2021 : 		 JORDAN RUDESS в новом треке THE GROOVE PROJECT

30 апр 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Goodbye COVID Hair!»

25 апр 2021 : 		 JORDAN RUDESS — о проекте с MARCO MINNEMANN'ом

20 апр 2021 : 		 JORDAN RUDESS знакомит с оборудование

31 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS представил новое видео

23 мар 2021 : 		 Фрагмент стрима JORDAN RUDESS
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|||| 3 фев 2024

JORDAN RUDESS на INSIDEOUT MUSIC



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JORDAN RUDESS заключил соглашение с INSIDEOUT MUSIC, на котором в сентябре этого года состоится релиз нового альбома, в записи которого принимает участие барабанщик Darby Todd (DEVIN TOWNSEND, THE DARKNESS) и вокалист Joe Payne (voted "Best Male Vocalist" two years running in the Prog magazine readers' poll).

«Я знал, что после окончания последнего тура DREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. Этого будет достаточно, чтобы, надеюсь, завершить работу над новым сольным альбомом. Я хотел, чтобы этот альбом подтолкнул меня к развитию новой композиторской перспективы. Таким образом, этот альбом — мое первое путешествие в создание сольного альбома с участием вокалиста. Вокал Joe Payne вдохновил меня с первого раза, когда я его услышал, а барабанщик Darby Todd привнес в каждый трек свой неповторимый стиль. Я также вступил на неизведанную инструментальную территорию, сыграв на гитаре в нескольких треках. Еще одним новшеством стало то, что моя дочь, Ariana, написала все тексты для этого альбома. Мы тесно сотрудничали друг с другом, добиваясь того, чтобы каждый текст был наполнен смыслом и позволял прекрасному голосу Joe парить. Я горжусь своим ребенком. В целом этот альбом — свидетельство сотрудничества и личностного роста»




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