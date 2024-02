3 фев 2024



JORDAN RUDESS на INSIDEOUT MUSIC



JORDAN RUDESS заключил соглашение с INSIDEOUT MUSIC, на котором в сентябре этого года состоится релиз нового альбома, в записи которого принимает участие барабанщик Darby Todd (DEVIN TOWNSEND, THE DARKNESS) и вокалист Joe Payne (voted "Best Male Vocalist" two years running in the Prog magazine readers' poll).



«Я знал, что после окончания последнего тура DREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. Этого будет достаточно, чтобы, надеюсь, завершить работу над новым сольным альбомом. Я хотел, чтобы этот альбом подтолкнул меня к развитию новой композиторской перспективы. Таким образом, этот альбом — мое первое путешествие в создание сольного альбома с участием вокалиста. Вокал Joe Payne вдохновил меня с первого раза, когда я его услышал, а барабанщик Darby Todd привнес в каждый трек свой неповторимый стиль. Я также вступил на неизведанную инструментальную территорию, сыграв на гитаре в нескольких треках. Еще одним новшеством стало то, что моя дочь, Ariana, написала все тексты для этого альбома. Мы тесно сотрудничали друг с другом, добиваясь того, чтобы каждый текст был наполнен смыслом и позволял прекрасному голосу Joe парить. Я горжусь своим ребенком. В целом этот альбом — свидетельство сотрудничества и личностного роста»







