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Jordan Rudess

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18 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS — о выступлении с MIKE PORTNOY

28 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет тему из «Принца Египта»

22 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет материал DREAM THEATER, GENESIS, YES, KING CRIMSON And DAVID BOWIE

21 май 2020 : 		 JORDAN RUDESS исполняет LIQUID TENSION EXPERIMENT

30 мар 2020 : 		 Импровизация от JORDAN'a RUDESS'a

2 янв 2020 : 		 Видео с репетиции JORDAN RUDESS

9 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS представил видео с текстом

13 фев 2019 : 		 JORDAN RUDESS выпустит новый альбом в апреле

7 ноя 2018 : 		 JORDAN RUDESS исполняет QUEEN

20 авг 2018 : 		 JORDAN RUDESS выступил с оркестром

23 июл 2018 : 		 Импровизация от клавишника DREAM THEATER

26 май 2018 : 		 JORDAN RUDESS против вундеркинда

14 май 2018 : 		 JORDAN RUDESS на MASCOT LABEL GROUP

27 мар 2018 : 		 JORDAN RUDESS исполнил кавер-версию Боуи

31 окт 2017 : 		 Новый альбом JORDAN RUDESS & STEVE HORELICK выйдет осенью

7 июн 2017 : 		 JORDAN RUDESS почтил память жертв лондонского теракта

18 апр 2017 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Аллана Холдсворта

25 дек 2016 : 		 JORDAN RUDESS исполняет “Greensleeves”

16 май 2016 : 		 JORDAN RUDESS и URI NIETO исполнили кавер ANATHEMA

26 апр 2016 : 		 JORDAN RUDESS почтил память Принса

6 янв 2016 : 		 Как JORDAN RUDESS почти появился на альбоме PINK FLOYD

20 ноя 2015 : 		 Семплы новых треков JORDAN RUDESS

9 дек 2013 : 		 Вышел новый альбом JORDAN RUDESS

29 янв 2013 : 		 JORDAN RUDESS выступил с ROD'ом MORGENSTEIN'ом
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|||| сегодня

JORDAN RUDESS — о выступлении с MIKE PORTNOY



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JORDAN RUDESS в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, каково для него было вновь играть со своим бывшим коллегой по DREAM THEATER Mike'ом Portnoy:

«Было очень захватывающе вновь выйти и сыграть вместе. Было много времени уделено подготовке, потому что было интересно вернуться и вновь разучить материал. Это сложная вещь, определённо. Но единственной сложностью, когда я оказался на корабле, было провести правильный саундчек, это было очень непросто. Но мы отлично провели время, и аудитории всё понравилось. Всё было очень, очень весело и добротно!»

Сотрудничество состоялось в феврале прошлого года в рамках Cruise To The Edge, когда Rudess и Portnoy сыграли "Instrumedley" из материала DREAM THEATER / LIQUID TENSION EXPERIMENT вместе с гитаристом NEAL MORSE BAND Eric'ом Gillette и басистом HAKEN Conner'ом Green'ом.

DREAM THEATER





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