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JORDAN RUDESS — о выступлении с MIKE PORTNOY



JORDAN RUDESS в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, каково для него было вновь играть со своим бывшим коллегой по DREAM THEATER Mike'ом Portnoy:



«Было очень захватывающе вновь выйти и сыграть вместе. Было много времени уделено подготовке, потому что было интересно вернуться и вновь разучить материал. Это сложная вещь, определённо. Но единственной сложностью, когда я оказался на корабле, было провести правильный саундчек, это было очень непросто. Но мы отлично провели время, и аудитории всё понравилось. Всё было очень, очень весело и добротно!»



Сотрудничество состоялось в феврале прошлого года в рамках Cruise To The Edge, когда Rudess и Portnoy сыграли "Instrumedley" из материала DREAM THEATER / LIQUID TENSION EXPERIMENT вместе с гитаристом NEAL MORSE BAND Eric'ом Gillette и басистом HAKEN Conner'ом Green'ом.













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