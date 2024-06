сегодня



Новая песня CODEX MORTIS



"It Dies With Me", новая песня группы CODEX MORTIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Tales Of Woe, выход которого запланирован на 21 июня:



“Forsaken”

“Capricious Disembodied Villain”

“Chosen”

“Trenched In Blood”

“Fire Screams And Death”

“It Dies With Me”







