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*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
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Paul Di'Anno

*



21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE

3 май 2023 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома WARHORSE

29 мар 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я буду вечно благодарен IRON MAIDEN за оплату счетов»

20 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO думает о новом альбоме

16 дек 2022 : 		 PAUL DI'ANNO и GUS G. исполняют IRON MAIDEN

14 ноя 2022 : 		 PAUL DI'ANNO — о том, почему он назвал STEVE'a HARRIS'a Гитлeрoм

3 окт 2022 : 		 Видео с выступления PAUL DI’ANNO

13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

12 июл 2022 : 		 PAUL DI’ANNO встретился с KISS

26 июн 2022 : 		 PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского хэви-металла!»

21 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO

21 июн 2022 : 		 Операцию PAUL'у DI'ANNO сделают летом

29 май 2022 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече c басистом IRON MAIDEN: «Это был очень эмоциональный момент»
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Умер Пол Ди'Анно



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Компания Conquest Music сообщила о смерти Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно.

Пол скончался в своём доме в Солсбери в возрасте 66 лет.

Он родился в Чингфорде, Восточный Лондон, 17 мая 1958 года и стал известен как вокалист английской хэви-металлической группы IRON MAIDEN в период с 1978 по 1981 годы. Он пел на дебютном альбоме "Iron Maiden" и следующем релизе "Killers".

После ухода из IRON MAIDEN у Пола Ди'Анно была долгая и насыщенная карьера в BATTLEZONE и KILLERS, а также многочисленные сольные релизы и выступления в качестве гостевого музыканта.

Несмотря на то, что в последние годы его беспокоили серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден был выступать в инвалидном кресле, Пол продолжал давать концерты по всему миру, проведя более 100 выступлений с 2023 года.




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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21 окт 2024
Pennywise
Печальнейшее известие... Все почести... Покойся с миром ...
Like!5
21 окт 2024
father
Всегда дичайше котировал и буду котировать Ди’Анно, он был ёбаным рокнрольщиком с шикарнейшим вокалом. И его голос будет жить, пока мы слушаем эти легендарные записи. Въебу-ка я дебютник IM и накачу пиваса в память о легенде!
Like!2
21 окт 2024
Nord61
father, поддерживаю. Начну с Sanctuary, дальше по списку, и полтора литра лагера имеется. R.I.P. Paul, Long Live Rock'n'Roll.
21 окт 2024
IJzerklompje
Увы, мизерный шанс воссоединения с IM хотя бы на церемонии ЗСРнР исчез...
21 окт 2024
F
Flashback
Классический состав одной из самых известных и популярных хеви-метал групп мира, оставивший после себя отличные песни.
Наркотики, оружие, тюрьма.
Дискография хаотична.
Тяжёлая болезнь на протяжении более 10 лет.
И концерты, концерты, концерты.

Олицетворение рок-н-рольного образа жизни.
Светлая память!
21 окт 2024
dark_medieval_times
Печально. Rest In Peace.
21 окт 2024
ChatGPT
rust in peace and thank you
21 окт 2024
for example
Пиздец.
  Dislike!1
21 окт 2024
Corpsegrinder04
Земля пухом мужику. Эпоха как ни крути.
21 окт 2024
T
Termofucker
Кто следующий?
21 окт 2024
M
Mike Barlow
Светлая память. Трижды был на его концертах где-то в середине нулевых. Он хромал уже, но до инвалидности было ещё далеко.
Помню,играла довольно скверная разогревающая команда, Пол стоял где-то бочком за кулисами, банкой "Балтики".
А потом наступила его очередь выступать, он вышел и реально рубанул все то самое, до последней ноты знакомое с первых Мэйденл, плюс пару своих вещей и Ramones на десерт. И пел отлично и каждую песню как спектакль отыгрывал.
Офигенно было.
RIP.
21 окт 2024
EvgenBriden
Да как так-то?... :'(((
У меня просто нет слов...
Покойся с миром.
21 окт 2024
rassol
Блядь, так и знал, что понедельник хуёвый будет.

просмотров: 1699

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