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Умер Пол Ди'Анно



Компания Conquest Music сообщила о смерти Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно.



Пол скончался в своём доме в Солсбери в возрасте 66 лет.



Он родился в Чингфорде, Восточный Лондон, 17 мая 1958 года и стал известен как вокалист английской хэви-металлической группы IRON MAIDEN в период с 1978 по 1981 годы. Он пел на дебютном альбоме "Iron Maiden" и следующем релизе "Killers".



После ухода из IRON MAIDEN у Пола Ди'Анно была долгая и насыщенная карьера в BATTLEZONE и KILLERS, а также многочисленные сольные релизы и выступления в качестве гостевого музыканта.



Несмотря на то, что в последние годы его беспокоили серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден был выступать в инвалидном кресле, Пол продолжал давать концерты по всему миру, проведя более 100 выступлений с 2023 года.







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