Умер Пол Ди'Анно

Компания Conquest Music сообщила о смерти Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно.
Пол скончался в своём доме в Солсбери в возрасте 66 лет.
Он родился в Чингфорде, Восточный Лондон, 17 мая 1958 года и стал известен как вокалист английской хэви-металлической группы IRON MAIDEN в период с 1978 по 1981 годы. Он пел на дебютном альбоме "Iron Maiden" и следующем релизе "Killers".
После ухода из IRON MAIDEN у Пола Ди'Анно была долгая и насыщенная карьера в BATTLEZONE и KILLERS, а также многочисленные сольные релизы и выступления в качестве гостевого музыканта.
Несмотря на то, что в последние годы его беспокоили серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден был выступать в инвалидном кресле, Пол продолжал давать концерты по всему миру, проведя более 100 выступлений с 2023 года.
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Наркотики, оружие, тюрьма.
Дискография хаотична.
Тяжёлая болезнь на протяжении более 10 лет.
И концерты, концерты, концерты.
Олицетворение рок-н-рольного образа жизни.
Светлая память!
Помню,играла довольно скверная разогревающая команда, Пол стоял где-то бочком за кулисами, банкой "Балтики".
А потом наступила его очередь выступать, он вышел и реально рубанул все то самое, до последней ноты знакомое с первых Мэйденл, плюс пару своих вещей и Ramones на десерт. И пел отлично и каждую песню как спектакль отыгрывал.
Офигенно было.
RIP.
У меня просто нет слов...
Покойся с миром.