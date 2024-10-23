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Sabaton

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Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но...»



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Вокалист SABATON в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, беспокоит ли его и его коллег по группе тот факт, что в наше время мало кто платит за музыку, и влияет ли это на их настрой во время работы над новыми альбомами:

«Нет, не совсем. Ну, да, в этом смысле я согласен — жаль, что никто не ценит... Есть много людей, которые ценят музыку, но широкая публика во многих случаях воспринимает ее сегодня как фоновый шум. Однако на металл-сцене, я полагаю, есть достаточно людей, которым она небезразлична. И мы не хотим быть группой, которая живет за счет того, что мы сделали 20 лет назад. Мы все еще молоды и достаточно энергичны, чтобы время от времени выпускать достойные треки. Так что мы решили, что пока мы можем и хотим, мы будем продолжать в том же духе. Я к тому, что это не значит, что это что-то плохое. Нам нравится записывать музыку. Нам нравится писать музыку. Нам нравится гастролировать. И если мы сможем зарабатывать этим на жизнь, мы будем продолжать это делать».

После того как интервьюер предположил, что группы вроде SABATON должны найти новые способы получения дохода, не связанные с продажей своей музыки, Joakim согласился с ним.

«Да, безусловно. В каком-то смысле это большая часть дохода, которая исчезла. Времена, когда сборы за концерты были очень высокими, все еще существуют, но между ними втискивается так много людей, и нужно платить процент за товар, так что я знаю, что многие туры в наши дни не были бы экономически жизнеспособными, если бы не VIP-возможности. Это могут быть люди, которые хотят получить ранний доступ, специальную рассадку и тому подобное. К сожалению, я считаю, что это очень плохо, но так уж сложилось. Мы не можем управлять бизнесом. Мы можем только принять факты и смириться с ними, к сожалению».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
За прослушивание Sabaton платить должны слушатели.
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23 окт 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, ну, в этом плане никто не заставляет слушать насильно, а вот то, что его и их бывшего гитариста, переодически мелькают фотографии - вот за это я бы желал компенсации на музыкальных порталах. Отключить их ебла, не убрав остальные фотки из превью, не имею возможности, приходится быть терпилой.
Я вот смотрю на этого чувака и меня аж трясет от того, какой у него мудацкий стиль для его типажа. Просто каноничный дебил из мультфильмов, на ум приходит Чумазойд из "мышей байкерлв с марса", либо свин / кабан - панк Бибоп из " TMNT".
23 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, пусть платят слушателям за возможность их послушать. дерьма в эфире быть не должно.
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