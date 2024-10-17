сегодня



GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ



Mario Duplantier в недавнем интервью прокомментировал выступление группы на церемонии открытия Олимпийских игр в этом году. В июле этого года GOJIRA исполнили "Ah! Ça Ira", популярную песню времён Французской революции, вместе с оперной певицей Мариной Виотти, а также несколькими обезглавленными фигурами, изображавшими казнённую королеву Марию-Антуанетту. На вопрос о том, каково это — быть первой металлической группой, когда-либо выступавшей на Олимпийских играх, он ответил:



«Это просто умопомрачительно. Мне кажется, мы в группе всё ещё не можем прийти в себя. Мы всё ещё пытаемся понять, что же на самом деле произошло с точки зрения церемонии и влияния в мире металла.



Мы чувствовали, что звёзды сошлись, потому что мы французская группа, церемония проходила во Франции, а двое из четырёх парней, которые работали над этой церемонией, являются большими поклонниками GOJIRA, и они позвонили нам. Так что нам очень повезло.



Во Франции не так много групп. Представьте себе, если бы вы проводили церемонию, например, в Англии — там тысячи легендарных групп. Но во Франции всё не так. Есть много групп, которые играют за пределами Франции, но их список не так велик. Так что нам выдался хороший шанс, и нас позвали. Мы всё ещё чувствуем себя очень скромной группой. Это был прекрасный момент и огромный толчок для нашей карьеры».



На вопрос о том, сколько времени прошло с момента, когда ему и его коллегам по группе GOJIRA сообщили, что они выступят на Олимпийских играх, до самого выступления, Mario ответил:



«Нам позвонили в ноябре 2023 года, а церемония состоялась в июле 2024 года. Так что это были хорошие месяцы. Мы должны были держать всё в секрете. Мы работали с автором музыки церемонии, потому что нам не разрешали исполнять свою музыку. Сначала мы подумали: "Это странно", потому что нам казалось, что если бы мы могли сыграть свою песню, это было бы потрясающе. Но на самом деле нам нужно было создать что-то, что соответствовало бы теме революции. Так что было сложно, но и очень увлекательно. И мы работали вместе с Виктором Ле Мансом, который написал музыку для всей церемонии. И да, отношения были идеальными — очень спокойными. Никакой драмы, никакого напряжения, ничего. Мы с Joe в основном работали над этим проектом, поэтому нам было что сказать, и мы были свободны делать почти всё, что хотели, лишь бы это соответствовало теме. Так что да, это потрясающе».



Насчёт того, как изменилась его жизнь после выступления на Олимпийских играх, он сказал:



«Не особо. Ведь мы были группой 30 лет, у нас уже была карьера, и мы гастролировали по всему миру. Но да, это плюс, это бонус. Ты идёшь в магазин, и некоторые люди говорят: "Я видел вас на Олимпиаде". Но это не такая уж и большая перемена. Кроме того, это не один человек, это группа. Мы — группа и единое целое, поэтому нет такого, что кто-то один из нас был главным. На самом деле там выступали все участники GOJIRA, но многие люди не понимают, что я тоже играю в GOJIRA как участник группы. Мы можем сказать, что теперь, с тех пор как мы это сделали, группа пользуется всеобщим уважением. И, как я уже сказал, нам очень повезло, что мы смогли это сделать и получили этот бонус».







+1 -0



( 4 ) просмотров: 274

