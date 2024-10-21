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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*Умер Пол Ди'Анно 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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*

Paul Di'Anno

*



21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

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13 сен 2022 : 		 PAUL DI’ANNO перенёс операцию

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|||| сегодня

IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно



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Группа IRON MAIDEN опубликовала следующее сообщение:

«Мы все глубоко опечалены известием о кончине Пола Ди'Анно, случившейся сегодня. Вклад Пола в IRON MAIDEN был огромен и помог нам встать на путь, который мы проделываем как группа уже почти пять десятилетий. Его новаторское присутствие в качестве фронтмена и вокалиста, как на сцене, так и на наших первых двух альбомах, будет с большой теплотой вспоминаться не только нами, но и поклонниками по всему миру. Мы были очень благодарны за возможность встретиться с ним пару лет назад и провести время с ним еще раз.

«От имени группы, [менеджеров] Rod [Smallwood] и Andy [Taylor], а также всей команды IRON MAIDEN мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Пола и его близким друзьям. Покойся с миром, Пол».



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21 окт 2024
IJzerklompje
Пола жаль, но радует то, что он успел урегулировать все бывшие обиды.
Like!2
21 окт 2024
gravitgroove
"Wrathchild", возможно, одна из нескольких лучших песен в хэви-метале, и как раз благодаря его вокальной подаче.
Like!1
21 окт 2024
WahrandPhain
gravitgroove, наотрез отказываюсь принимать альбомы ИМ после него. Там красивая красивость, пение нот и все такое, но первые это настоящее сердце андерграунда,

просмотров: 546

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