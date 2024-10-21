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IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно



Группа IRON MAIDEN опубликовала следующее сообщение:



«Мы все глубоко опечалены известием о кончине Пола Ди'Анно, случившейся сегодня. Вклад Пола в IRON MAIDEN был огромен и помог нам встать на путь, который мы проделываем как группа уже почти пять десятилетий. Его новаторское присутствие в качестве фронтмена и вокалиста, как на сцене, так и на наших первых двух альбомах, будет с большой теплотой вспоминаться не только нами, но и поклонниками по всему миру. Мы были очень благодарны за возможность встретиться с ним пару лет назад и провести время с ним еще раз.



«От имени группы, [менеджеров] Rod [Smallwood] и Andy [Taylor], а также всей команды IRON MAIDEN мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Пола и его близким друзьям. Покойся с миром, Пол». http://www.pauldianno.com





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