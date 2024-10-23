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Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать под "Paparazzi"»



В недавней беседе у ROB'a HALFORD'a спросили, есть ли какие-то поп артисты в его плейлисте, на что он ответил:



«Чаппелл [Рон] потрясающая. Я мгновенно проникся к [Леди] Гаге. Ее талант просто необыкновенен. И она говорит, что является большой поклонницей Чаппелл. То, как факел передается от исполнителя к исполнителю, от артиста к артисту, — это прекрасно.



Что примечательно в таких людях, как Гага или Тейлор Свифт, так это их долгосрочность. Их называют поп-артистами. Правильное ли это слово для их наименования? Не знаю. Но поп-музыка, сколько я себя помню, по большей части, и не поймите меня превратно, почти одноразова, потому что ее так много. Это очень красивое выражение. Это как ловить светлячков. Поп-песни могут быть просто грандиозными, а потом вы больше никогда их не услышите. Но затем вы встретите Мадонну, Шер или Гагу, или, надеюсь, Чаппелл или Тейлор Свифт. Благодаря тому, как они создают свою музыку, она становится бессмертной. Я и на смертном одре буду наяривать под «Paparazzi». Не знаю, связано ли это с тем, что я гей и просто испытываю радость и любовь ко всему созидательному и художественно развитому, я впитываю это. Я не верю в барьеры. Я не верю в стены. Я не верю в цензуру. Я считаю, что вся музыка — это праздник. Вся она по-разному меня трогает. И я воплощаю все это в своей собственной работе».







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