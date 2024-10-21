Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 11
*Новое видео ARCH ENEMY 11
*Новое видео ALL FOR METAL 9
*METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадав... 9
*Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



21 окт 2024 : 		 DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом

10 окт 2024 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»

29 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER

15 сен 2024 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER

13 сен 2024 : 		 RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER

8 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»

2 сен 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»

29 авг 2024 : 		 Бокс-сет от DREAM THEATER

19 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER

14 авг 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»

12 авг 2024 : 		 JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика

8 авг 2024 : 		 Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении

20 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»

16 июл 2024 : 		 JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER

8 июл 2024 : 		 Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»

28 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»

20 июн 2024 : 		 Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»

13 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"

7 июн 2024 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом»

3 май 2024 : 		 JOHN PETRUCCI завершил запись гитар для DREAM THEATER

10 апр 2024 : 		 Участники DREAM THEATER о возвращении барабанщика

2 апр 2024 : 		 Барабаны для нового DREAM THEATER готовы!

16 мар 2024 : 		 Mike Portnoy: «Моё возвращение в DT никак не влияло на дела SONS OF APOLLO»

6 мар 2024 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года

1 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY о сет-листах DREAM THEATER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом



zoom
20 октября DREAM THEATER отыграли на O2 Arena, London, United Kingdom — это выступление стало первым для Mike Portnoy за 14 лет в составе колллектива:

Act I

01. Metropolis Pt. 1: The Miracle And The Sleeper (first time since 2017)
02. Act I: Scene Two: I. Overture 1928
03. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu
04. The Mirror (first time since 2014, with "Lie" outro)
05. Panic Attack (first time since 2015)
06. Barstool Warrior (first time with Mike Portnoy)
07. Hollow Years (first time since 2010; demo version)
08. Constant Motion (first time since 2015)
09. As I Am (first time since 2019)

Act II

10. Night Terror (live debut)
11. This Is The Life (first time since 2012, first time with Mike Portnoy)
12. Under A Glass Moon (first time since 2017)
13. Vacant (first time since 2006)
14. Stream Of Consciousness (first time since 2004)
15. Octavarium (first time in full since 2006)

Encore:

16. Act II: Scene Six: Home
17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On
18. Pull Me Under






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 окт 2024
d
decided
Ох, ну круто же! Помню в 2009 в Москве впервые побывал на их шоу. Конечно не такое эпическое, но был счастлив увидеть Майка и Петручи воочию! Майк еще надел футболку с нашим флагом или футбольной символикой нашей, плохо помню, забавно было. Вот время то было. Все дружные такие были. Легенды! Жаль что больше их уже не увижу в нашей локации.
Like!1
21 окт 2024
d
decided
За Stream Of Consciousness спасибище! Самая крутая инструменталка у них, для меня.
Like!2
21 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Ну вот и ответ, будут ли с Портным играть песни, написанные без него)
21 окт 2024
Fixxxxer
Охуенный сет, очень рад, что оставили некоторые песни периода Манджини, удивляет выбор This is the Life, но она тоже ничего) было бы вообще огонь взять Breaking all Illusions, но вдруг ещё где в туре сыграют. Иду 23 ноября на концерт в Париже, надеюсь, они и там отыграют шедевральный Octavarium, обожаю эту вещь
Like!1
21 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Fixxxxer, >было бы вообще огонь взять Breaking all Illusions
поддержу, одна из лучших вещей времён без Портного
Like!1

просмотров: 309

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом