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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 20
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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U.D.O.

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18 окт 2024 : 		 Басист U.D.O. собирает на починку дома

12 сен 2024 : 		 U.D.O. открыли тур по СэШэЭй

25 авг 2023 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

27 июл 2023 : 		 Новое видео U.D.O.

20 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от U.D.O.

23 июн 2023 : 		 Новая песня U.D.O.

19 май 2023 : 		 Новый альбом U.D.O. выйдет летом

14 апр 2023 : 		 PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER

6 апр 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отношения к ACCEPT, чем сами ACCEPT»

16 дек 2022 : 		 U.D.O. расстались с басистом

20 ноя 2022 : 		 Визуальный ряд от U.D.O.

14 окт 2022 : 		 Новая песня U.D.O.

29 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

18 сен 2022 : 		 Нереализованный трек от U.D.O.

12 сен 2022 : 		 Видео с выступления U.D.O.

6 сен 2022 : 		 PETER BALTES поедет в тур с U.D.O.

18 янв 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER — об исполнении материала ACCEPT: «Люди по-прежнему хотят слышать эти песни»

22 дек 2021 : 		 U.D.O. на ATOMIC FIRE RECORDS и готовит юбилейный альбом

28 окт 2021 : 		 Вокалист U.D.O. — о наследии

15 окт 2021 : 		 Лидер U.D.O. — о том, почему продолжает мучать песни ACCEPT

18 сен 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

20 авг 2021 : 		 Видео с текстом от U.D.O.

15 июл 2021 : 		 Новое видео U.D.O.

1 июл 2021 : 		 Гамовер от U.D.O. случится осенью

23 июн 2021 : 		 U.D.O. работают над «очень интересным» альбомом

28 фев 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза U.D.O.
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Басист U.D.O. собирает на починку дома



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PETER BALTES на GoFundMe начал сбор средств на починку дома:

«Ураган «Милтон» обрушился на мой район, когда я еще был в туре. Моя жена и кошки находились в приюте у друзей. Я смог улететь сразу после последнего шоу. Я благодарю Бога за то, что наша семья осталась жива. Многим другим не повезло. Дом поврежден, но его можно отремонтировать. Клетка и бетонный пол разбиты и нуждаются в замене. Конечно, страховка не покрывает эти расходы. Мы будем благодарны, если вы сможете помочь».

Он добавил в сообщении на своей странице в Facebook:

«Привет всем, прошло 5 дней с тех пор, как я вернулся домой из тура по США. Мы с Джоанной работали не покладая рук, чтобы привести все в порядок. Милтон сразу же обрушился на нас. Большая часть повреждений приходится на заднюю часть дома. Она будет отремонтирована. Но страховая компания ничего не покрывает. Мы с Джоанной будем очень признательны, если вы сможете помочь».

Он также написал в отдельном сообщении: «Это был уже третий ураган, который моей жене пришлось пережить в одиночку. Я всегда в дороге в это время. Не очень хорошее ощущение. Надеюсь, на этом сезон закончится».








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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18 окт 2024
Corpsegrinder04
Это был уже третий ураган, который моей жене пришлось пережить в одиночку.
Если человек Дебил, и на него даже пословица Бог любит Троицу не действует, хотя конечно он её и не знает, то что тут ещё скажешь.
Жить в районе, где его ебанули уже три урагана и не перебраться если и не на родину в Германию, то хотя бы в пиндосии в другое более безопасное место - это надо быть просто упёртым "Унесённым Ветром".
Ну ничего, с Условно Досрочным с концертами прокатишься, наскребёшь на новую конуру из гипсокартона.
Like!1
18 окт 2024
olly71
Corpsegrinder04, если бы все были такие *вумные * как ты то такие штаты как Флорида Техас Алабама Джорджия Луизина были бы совершенно безлюдными а все толпились бы на Аляске.
18 окт 2024
GeraldFromRivia
Так, падажи, кто-то явно звиздит либо Балтес, либо любители рассказывать как прекрасна жизнь в граде на холме. В смысле страховка ничерта не покрывает? Это оказывается простых пендосских работяг кидают через хер? Вот до чего довел Обама/Трамп/Байден амеррику!
Like!2
18 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
GeraldFromRivia, вот какие нужны ещё доказательства, что Америку Бог проклял?
18 окт 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, бог проклянёт америку когда вернётся Трамп . И чего то у меня предчувствие что так и будет.
18 окт 2024
Tom Sawyer
GeraldFromRivia, то ли дело в роисси: люди за свой счет дамбы строят. А где 6 трлн долл. нефтегазовых доходов со момента прихода к власти ебнутого гэбиста - одному ему и известно.

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