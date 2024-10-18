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Басист U.D.O. собирает на починку дома



PETER BALTES на GoFundMe начал сбор средств на починку дома:



«Ураган «Милтон» обрушился на мой район, когда я еще был в туре. Моя жена и кошки находились в приюте у друзей. Я смог улететь сразу после последнего шоу. Я благодарю Бога за то, что наша семья осталась жива. Многим другим не повезло. Дом поврежден, но его можно отремонтировать. Клетка и бетонный пол разбиты и нуждаются в замене. Конечно, страховка не покрывает эти расходы. Мы будем благодарны, если вы сможете помочь».



Он добавил в сообщении на своей странице в Facebook:



«Привет всем, прошло 5 дней с тех пор, как я вернулся домой из тура по США. Мы с Джоанной работали не покладая рук, чтобы привести все в порядок. Милтон сразу же обрушился на нас. Большая часть повреждений приходится на заднюю часть дома. Она будет отремонтирована. Но страховая компания ничего не покрывает. Мы с Джоанной будем очень признательны, если вы сможете помочь».



Он также написал в отдельном сообщении: «Это был уже третий ураган, который моей жене пришлось пережить в одиночку. Я всегда в дороге в это время. Не очень хорошее ощущение. Надеюсь, на этом сезон закончится».















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