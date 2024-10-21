20 окт 2024



Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»



В рамках нового эпизода подкаста "The Metallica Report", у James'a Hetfield'a спросили, что он привнесет из опыта мирового турне группы «M72» в 2023 и 2024 годах в недавно анонсированные шоу METALLICA «M72», которые состоятся в 2025 году:



«Я полагаю, что уверенность в себе, тот факт, что альбом „72 Seasons“ хорошо принят, и некоторые свежие песни с него, которые мы играем вживую, работают, и они прекрасно вписываются в наш каталог, во все альбомы, которые у нас есть. Мы не боимся этого, но и не злоупотребляем. Мы знаем, что люди хотят услышать «лучшее из». И вы должны предложить им послушать и что-то из нового, потому что мы, конечно, не хотим быть группой, которая просто играет свои лучшие хиты и все. Все это является составляющей нашего пути. Я уверен в себе, в сцене, в том, что все ошибки - это часть шоу. Это часть того, что мы говорим перед выходом: «Эй, все ошибки возможны». И это не совсем ошибка. Правда, это слово в каком-то смысле нелепое. Это просто уникальный способ сыграть в этот вечер. Каждый получает удовольствие от того, что происходит в этот момент. И, честно говоря, я нахожу это вызовом.



Когда песня на концерте разваливается, и это может быть разрушительным для других групп, для нас это просто: «Ладно. Мы все испортили. Давайте начнем сначала». Или: «Эй, давайте продолжим с того момента, как мы облажались». Бывало, что я выбрасывал всю среднюю часть, а потом в конце песни говорил: «Боже мой, я забыл сыграть эту часть. Давайте просто сыграем ее для вас отдельно прямо сейчас». Это свобода, которую позволяют фанаты, это великодушие, с которым они позволяют нам быть людьми. Так что есть уверенность в том, что ты не можешь ошибиться. Ты просто не можешь ошибиться. Ты появляешься, делаешь все, что в твоих силах, и знаешь, что это от чистого сердца».







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