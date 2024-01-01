×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус...
60
TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ...
22
BURTON C. BELL представил новое видео
22
KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
21
ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»
21
Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»
19
Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика
19
CORONER готовят "зрелый альбом"
16
Новое видео NIGHTWISH
15
Новое видео DARK TRANQUILLITY
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус...
60
TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ...
22
BURTON C. BELL представил новое видео
22
KERRY KING: «Люди — это тараканы!»
21
ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»
21
все новости группы
Erik Grönwall
Швеция
-
-
19 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL представил новую песню
13 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню
28 июл 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH
24 июн 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша
31 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK
26 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус
6 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH
19 апр 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
сегодня
ERIK GRÖNWALL представил новую песню
ERIK GRÖNWALL представил видео на композицию "Dragon Knights"
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 100
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет