сегодня



ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN



ERIK GRÖNWALL исполнил небольшой акустический сет на презентации книги "Power - Musiken, Döden, Livet", состоявшейся 12 сентября в Mammut Bar, Stockholm, Sweden:



01. Rainbow In The Dark (DIO cover) (with Jona Tee)

02. 18 And Life (SKID ROW cover) (with Jona Tee)

03. Living On The Run (H.E.A.T song) (with Jona Tee)

04. Headless Cross (BLACK SABBATH cover) (with Jona Tee)

05. Sex On The Beach (with Jona Tee)

06. A Shot At Redemption (H.E.A.T song) (with Jona Tee)

07. I Will Always Love You (DOLLY PARTON cover) (with Philip Näslund)

08. I Want To Break Free (QUEEN cover) (with Philip Näslund)











