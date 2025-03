сегодня



ERIK GRÖNWALL выпустил сборник



ERIK GRÖNWALL выпустил новый сборник кавер-версий, Eriksplanations Vol. 2:



“Painkiller” (Judas Priest)

“Kickstart My Heart” (Mötley Crüe)

“Girls Got Rhythm” (AC/DC)

“Livin’ On A Prayer” (Bon Jovi)

“Faithfully” (Journey)

“Still Of The Night” (Whitesnake)

“Eagle Fly Free” (Helloween – featuring Kai and Tim Hansen)

“Neon Knights” (Black Sabbath)

“Alone” (Heart)

“Without You” (Mariah Carey)







