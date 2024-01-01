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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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*

Erik Grönwall

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-



9 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO

7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

23 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Селин Дион

17 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN

14 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон

28 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a

19 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новую песню

13 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню

28 июл 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH

24 июн 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша

31 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK

26 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус

6 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH

19 апр 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
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|||| 9 окт 2024

ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO



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Rockklassiker Allstars Live, в состав которых входят Nina Söderquist и Nicke Borg (vocals / Backyard Babies), Tommy Johansson (guitar / Majestica, ex-Sabaton), Kicken (drums) и Jona Tee (keyboards / H.E.A.T), отыграли два концерта в Стокгольме пятого и шестого октября. Для исполнения некоторых песен к ним присоединился ERIK GRÖNWALL — видео доступно ниже.

Watch ERIK GRГ–NWALL Perform SKID ROW, IRON MAIDEN And DIO Classics With ROCKKLASSIKER ALLSTARS LIVE In Stockholm; Fan-Filmed Video




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