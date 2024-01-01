9 окт 2024



ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO



Rockklassiker Allstars Live, в состав которых входят Nina Söderquist и Nicke Borg (vocals / Backyard Babies), Tommy Johansson (guitar / Majestica, ex-Sabaton), Kicken (drums) и Jona Tee (keyboards / H.E.A.T), отыграли два концерта в Стокгольме пятого и шестого октября. Для исполнения некоторых песен к ним присоединился ERIK GRÖNWALL — видео доступно ниже.







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