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ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»



ERIK GRÖNWALL опубликовал следующее сообщение:



««В августе 2022 года мы с моим продюсером Jona Tee написали три потенциальные песни для нового альбома Skid Row, когда я еще был в группе. Хотя я не думаю, что эта песня [«Can't Kill What's Dead»] попала бы на альбом, и поскольку альбом определенно не состоится, я подумал, что было бы забавно поделиться с вами этим демо.



Обратите внимание, что это наше с Jona демо, на котором не играют участники Skid Row. Отдельное спасибо всем фанатам, которые помогли мне собрать этот клип».







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