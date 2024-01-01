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Erik Grönwall

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-



19 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»

9 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO

7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

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ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»



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ERIK GRÖNWALL опубликовал следующее сообщение:

««В августе 2022 года мы с моим продюсером Jona Tee написали три потенциальные песни для нового альбома Skid Row, когда я еще был в группе. Хотя я не думаю, что эта песня [«Can't Kill What's Dead»] попала бы на альбом, и поскольку альбом определенно не состоится, я подумал, что было бы забавно поделиться с вами этим демо.

Обратите внимание, что это наше с Jona демо, на котором не играют участники Skid Row. Отдельное спасибо всем фанатам, которые помогли мне собрать этот клип».

ERIK GRГ–NWALL -




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