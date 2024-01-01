Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 17
*184 группы выступят на Hellfest 2025 13
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
[= ||| все новости группы



*

Erik Grönwall

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-



16 дек 2024 : 		 Рождественский трек от ERIK GRÖNWALL

16 ноя 2024 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

13 ноя 2024 : 		 Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен

3 ноя 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет Хэллоуин-трек

29 окт 2024 : 		 Биография ERIK GRÖNWALL выйдет осенью

19 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»

9 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO

7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

23 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Селин Дион

17 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN

14 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон

28 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a

19 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новую песню

13 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню

28 июл 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH

24 июн 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша

31 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK

26 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус

6 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH

19 апр 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
| - |

|||| сегодня

Рождественский трек от ERIK GRÖNWALL



zoom
ERIK GRÖNWALL опубликовал видео на собственное прочтение рождественской классики "Oh Holy Nights".

ERIK GRГ–NWALL Performs Christmas Classic "Oh Holy Night" (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом