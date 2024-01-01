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У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс
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Сынок Честера наехал на LINKINK PARK
78
Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре
63
JON BON JOVI спас женщину
48
БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ
25
STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»
21
все новости группы
Erik Grönwall
Швеция
-
-
14 сен 2024
:
ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон
28 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a
19 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL представил новую песню
13 авг 2024
:
ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню
28 июл 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH
24 июн 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша
31 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK
26 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус
6 май 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH
19 апр 2024
:
ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
сегодня
ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон
ERIK GRÖNWALL продолжает развлекать публику и играть в Поле Чудес на стили — на этот раз ему выпал реггетон, а что из этого вышло можно узнать из ролика ниже.
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