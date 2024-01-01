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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 48
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Erik Grönwall

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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|||| сегодня

ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон



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ERIK GRÖNWALL продолжает развлекать публику и играть в Поле Чудес на стили — на этот раз ему выпал реггетон, а что из этого вышло можно узнать из ролика ниже.

ERIK GRГ–NWALL Spins The Wheel Of ForTunes, Writes Original Reggaeton Song (Video)




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