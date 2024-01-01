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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
[= ||| все новости группы



*

Erik Grönwall

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-



7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

23 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Селин Дион

17 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN

14 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон

28 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a

19 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новую песню

13 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню

28 июл 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH

24 июн 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша

31 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK

26 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус

6 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH

19 апр 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
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|||| сегодня

ERIK GRÖNWALL в стиле диско



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ERIK GRÖNWALL продолжает раскручивать колесо фортуны и на этот раз ему выпало создание песни в стиле диско — видео доступно ниже.

ERIK GRГ–NWALL Spins The Wheel Of ForTunes, Writes "The Ultimate Disco Pizza Song" (Video)




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