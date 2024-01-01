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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 26
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Erik Grönwall

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-



13 ноя 2024 : 		 Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен

3 ноя 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет Хэллоуин-трек

29 окт 2024 : 		 Биография ERIK GRÖNWALL выйдет осенью

19 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Эту песню я написал для SKID ROW»

9 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, IRON MAIDEN и DIO

7 окт 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL в стиле диско

23 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Селин Дион

17 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил DIO, BLACK SABBATH, QUEEN

14 сен 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет в стиле реггетон

28 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит JOHN'a FARNHAM'a

19 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новую песню

13 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL сочиняет случайную пауэр-металл-песню

28 июл 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BLACK SABBATH

24 июн 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Джонни Кэша

31 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит LINKIN PARK

26 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Эми Уайнхаус

6 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит AEROSMITH

19 апр 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Долли Партон
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|||| 13 ноя 2024

Выход биографии ERIK GRÖNWALL отложен



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ERIK GRÖNWALL опубликовал следующее сообщение:

«Дамы и господа, у меня есть хорошие и не очень хорошие новости. Какую бы вы хотели узнать первой? Итак, начнем с не очень хороших новостей... Выход англоязычной версии моей книги « Power » был отложен примерно на две недели. Первоначально планировалось, что книга выйдет 21 ноября, теперь же новая дата - 6 декабря.

Когда я получил первоначальный перевод и прочитал его, я понял, что некоторые нюансы и выражения нуждаются в доработке, чтобы действительно отразить мой голос и замысел. Переводчик отлично передал основные идеи, но чтобы убедиться, что это действительно мои слова, я потратил дополнительное время на окончательную корректировку. Спасибо за терпение и прошу прощения за возможные неудобства, которые может доставить эта задержка.

А теперь хорошие новости! Вы получите более отшлифованную версию « Power », которая поступит в продажу 6 декабря, и я рад сообщить, что я также сделал аудиокнигу на английском языке с моим участием, которая будет доступна примерно в то же время. Шведское и английское печатные издания находятся под профессиональным контролем @harpercollins_sverige, но англоязычная аудиокнига - это более независимый проект. Я никогда раньше не делал ничего подобного, и это немного выходит за рамки моей зоны комфорта, так что спасибо за терпение!

Для тех, кто заинтересован в подписанной копии, вы все еще можете заказать шведскую и англоязычную версии здесь: erik.merchants.se. Я подпишу все англоязычные предзаказы в понедельник, 2 декабря. Обратите внимание, что прием предварительных заказов на английский вариант завершится 28 ноября.

«Спасибо всем за понимание и поддержку. Я рад поделиться с вами этой версией и не могу дождаться, когда вы сможете услышать «Power» на английском языке».




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