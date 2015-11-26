Кавер-версия хита HELLOWEEN от группы ЭПИДЕМИЯ

Где-то в районе 2014 года мы взяли за практику предоткрывать наши концерты легендарным power metal гимном всех времен и народов!) За это время у нас практически выработались условные рефлексы: в этот момент поправляются костюмы, во время соло проверяются радио-системы, батарейки! Можно даже просчитать, успеваешь ли сходить в туалет напоследок :) Уверены, что и многие поклонники уже заметили эту особенность и также, как и мы предвкушают с этим треком начало нашей программы!
Через какое-то время стало понятно, что это всего лишь вопрос случая, когда мы сами исполним эту композицию! Лучшим моментом для такой шалости нам представился праздничный концерт в столице. Тем более, что поддержать хулиганство вызвался олдовый металлюга и наш давний комрад Рубен Казарьян, который сейчас активно разбивает свои гитары в группе Louna)! Звук, к сожалению, записался не с начала, но, надеемся, что вам все равно понравится! Может быть еще однажды повторим)
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