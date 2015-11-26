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Кавер-версия СЛОТ от группы ЭПИДЕМИЯ





Группа ЭПИДЕМИЯ представила собственное прочтение композиции СЛОТ "Мёртвые звёзды". О работе рассказывает Илья Мамонтов:



«Когда появилась идея участвовать в этом трибьюте, то в группе возникли одновременно и энтузиазм и спор, кому браться за аранжировку. Я быстро предложил сделать из песни power metal в духе группы Masterplan с поправкой на темп и тональность, удобную для певца и даже скинул пару треков для примера. Предложение было принято и я за вечер прямо на даче на ноутбуке и маленькой аудио карте набросал версию со всеми инструментами, кроме клавиш, на которую Женя напел пример вокала, переделанного для одного вокалиста.



Все партии были максимально приближены к жанру, что-то перенесено из электронных инструментов в гитары. Версию одобрили и дальше пошла работа начисто. Дима записал барабаны, разукрасив мои наброски, Юра доработал гитары, а я переписал бас. Что интересно, несмотря на то, что Юра записал чистовые гитары, соло в финальной версии звучит именно с той первой моей "дачной" версии на плагинах. Вокал также оказалось, что Женя спел начисто ещё на демо. Клавишные добавить попросили нашего старого друга Александра Андрюхина.



Таким образом работа над кавером получилась такой же стремительной, как и сама песня - слушается на одном дыхании».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/18725717'>Мёртвые звёзды</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/170660'>Эпидемия</a> на Яндекс.Музыке





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