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*Epidemia*



11 фев 2022 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

3 фев 2022 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

24 дек 2021 : 		 ЭПИДЕМИЯ на испанском

16 дек 2021 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

29 окт 2021 : 		 Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

18 окт 2021 : 		 Кавер-версия СЛОТ от группы ЭПИДЕМИЯ

14 окт 2021 : 		 Сэмплы новых песен группы ЭПИДЕМИЯ

13 окт 2021 : 		 Кавер-версия PENTAKILL от группы ЭПИДЕМИЯ

4 окт 2021 : 		 Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

2 сен 2021 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от группы ЭПИДЕМИЯ

26 апр 2021 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

22 мар 2021 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

4 фев 2020 : 		 Ведьмаку заплатите чеканной монетой...

29 янв 2020 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

20 сен 2019 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

13 июн 2019 : 		 DVD группы ЭПИДЕМИЯ доступен для просмотра

9 мар 2019 : 		 Тизер нового DVD группы ЭПИДЕМИЯ

31 янв 2019 : 		 Кавер-версия хита HELLOWEEN от группы ЭПИДЕМИЯ

15 янв 2019 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

14 май 2018 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

19 мар 2018 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

17 фев 2018 : 		 Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

29 янв 2018 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

16 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

22 дек 2017 : 		 Новый клип группы ЭПИДЕМИЯ

15 дек 2017 : 		 Гитарист KREATOR на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ

7 дек 2017 : 		 Студийный дневник от группы ЭПИДЕМИЯ

17 ноя 2017 : 		 Открыт предзаказ на новую метал-оперу группы ЭПИДЕМИЯ

17 июн 2017 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

11 май 2017 : 		 Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ

30 апр 2017 : 		 Новая песня вокалиста группы ЭПИДЕМИЯ

12 апр 2017 : 		 Вокалист группы ЭПИДЕМИЯ выпускает сольный альбом

21 мар 2017 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

16 фев 2017 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

15 ноя 2016 : 		 ЭПИДЕМИЯ переиздаст метал-оперы «Эльфийская Рукопись»

16 май 2016 : 		 Тизер нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ

11 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сингла группы ЭПИДЕМИЯ

1 апр 2016 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

14 мар 2016 : 		 Концертное видео группы ЭПИДЕМИЯ

5 ноя 2015 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

20 окт 2015 : 		 Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания

14 окт 2015 : 		 Фрагмент нового релиза группы ЭПИДЕМИЯ

25 авг 2015 : 		 Трек-лист нового концертного релиза группы ЭПИДЕМИЯ

15 июл 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ - Первые кадры клипа опубликованы!

1 май 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ снимает новое видео

1 апр 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ приняла участие в создании пива «Сокровище Энии»

24 мар 2015 : 		 ЭПИДЕМИЯ выпускает пиво

16 дек 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ запишет концертный альбом

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ выйдет на виниле

5 июл 2014 : 		 Видео-отчет о московоской презентации нового альбома ЭПИДЕМИЯ

8 апр 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия и тизер рок-оперы «Сокровище Энии»

1 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

30 мар 2014 : 		 Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ

12 мар 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ опубликовала обложку нового альбома

24 фев 2014 : 		 Вокалистка МЕЛЬНИЦЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ

17 фев 2014 : 		 Бывший вокалист МАСТЕР на новом альбоме группы ЭПИДЕМИЯ

10 фев 2014 : 		 Вокалист группы КУКРЫНИКСЫ на новом альбоме ЭПИДЕМИЯ

6 фев 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ пригласила Тролля для участия в рок-опере

4 фев 2014 : 		 В рок-опере ЭПИДЕМИИ споёт участник шоу «Голос»

28 янв 2014 : 		 Андрей Лобашёв в рок-опере ЭПИДЕМИЯ

22 янв 2014 : 		 ЭПИДЕМИЯ: Новым персонажем рок-оперы стала вокалистка группы АРКОНА

15 янв 2014 : 		 Артур Беркут присоединился к ЭПИДЕМИИ в новой рок-опере «Сокровище Энии»

20 дек 2013 : 		 ЭПИДЕМИЯ работает над новой рок-оперой

10 сен 2013 : 		 ЭПИДЕМИЯ исполнила кавер-версию PINK

17 дек 2012 : 		 Новый релиз группы ЭПИДЕМИЯ

17 окт 2012 : 		 Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ

22 май 2012 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трейлер к новому концертному DVD

3 май 2012 : 		 Новый DVD ЭПИДЕМИИ

21 дек 2011 : 		 Автограф-сессия ЭПИДЕМИИ

6 дек 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома

1 сен 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Обложка и детали нового альбома

27 май 2011 : 		 Новости от группы ЭПИДЕМИЯ

25 фев 2011 : 		 ЭПИДЕМИЯ - Начало Нового Пути

14 дек 2010 : 		 Новый вокалист Эпидемии

25 окт 2010 : 		 Максим Самосват покидает группу ЭПИДЕМИЯ

29 сен 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Изменения в составе группы

24 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ : дата релиза альбома «Дорога Домой» и автограф-сессии

17 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ завершила работу над новым альбомом

2 мар 2010 : 		 ЭПИДЕМИЯ представила обложку нового альбома

22 окт 2009 : 		 ЭПИДЕМИЯ завершила первый этап записи новго альбома

25 авг 2009 : 		 Подробности нового альбома группы ЭПИДЕМИЯ

11 апр 2009 : 		 ЭПИДЕМИЯ : Новый сингл «Сумеречный Ангел»

31 дек 2008 : 		 Поздравления и новости от группы ЭПИДЕМИЯ

2 июл 2008 : 		 ЭПИДЕМИЯ объявляет о сотрудничестве с YAMAHA

15 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : концерт в Лужниках перенесен

11 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ: автограф-сессия

6 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : еще одна новая песня в сети

4 ноя 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ на Радио России

30 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : дата релиза "ЭР: Сказание на все времена"

22 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек с нового альбома в сети

16 окт 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : трек-лист нового альбома

21 сен 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ : обложка нового альбома

20 авг 2007 : 		 Эпидемия: новости о второй части метал-оперы "Эльфийская Рукопись"

6 апр 2007 : 		 ЭПИДЕМИЯ приступила к записи нового альбома

27 ноя 2006 : 		 ЭПИДЕМИЯ : автограф-сессия

16 окт 2006 : 		 ЭПИДЕМИЯ - трек-лист будущих DVD

7 мар 2006 : 		 Вышел MP3 сборник ЭПИДЕМИИ

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Новое видео группы ЭПИДЕМИЯ


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"Пустошь Смауга", новое видео группы ЭПИДЕМИЯ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома «Призраки и Тени».



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