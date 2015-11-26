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Тизер нового DVD группы ЭПИДЕМИЯ





Представляем на ваш суд обложку и тизер нашего нового видео "Книга Золотого Дракона", которое включается в себя запись аншлагового выступления в московском Stadium'e, в ходе которого были поставлены метал-оперы "Сокровище Энии" и "Легенда Ксентарона"!



Мы провели небольшое исследование по отечественным фэнтези-художникам и приоритетным вариантом для нас стала Марина Клейман (Гугу-Тролль) и, к счастью, она согласилась! Комментирует Марина: "Я обожаю power-metal, начала слушать его еще в конце школы, и "Эльфийская Рукопись" была одним из альбомов, которые я слушала по нескольку раз за день. Поэтому когда мне предложили нарисовать обложку, у меня это вызвало восторг и одновременно ужас, какой-то трепет, пугающая ответственность - мне доверили ТАКОЕ! Но я постаралась взять себя в руки и подойти к решению вдумчиво, но не настолько, чтобы впасть в занудство. Просто сделала то что я так люблю - нарисовала дракона :)"



Предзаказ релиза уже открыт









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